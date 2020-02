Galerii: Jaapani esindusorkester annab Tallinnas kontserdi

Tegemist on Jaapani esindusorkestriga, keda seob koostöö Paavo Järviga juba viiendat hooaega. Paavo Järvit tuntakse Jaapani kultuuriringkondades pea sama hästi kui Barutot sealses spordimaailmas, sellest annab tunnistust ka asjaolu, et Jaapani rahvusringhääling NHK on juba teist korda viimasel paaril aastal Eestis Järvi tegemisi uudistamas.

2018. aasta suvel salvestas ETV koostöös NHK-ga Pärnus Eesti Festivaliorkestri kontserdi, mida koos jaapanlaste endi tehtud dokumentaalfilmiga Jaapani telepublikule näidati.

Nii tollast kui ka käesolevat ühisprojekti rahvusringhäälingus koordineerinud Heidi Pruuli sõnul on koostöö jaapani kolleegidega sujunud ääretult meeldivalt. "Nad on põhjalikud, diskreetsed ja partnereid arvestavad. On uhke teada, et nad meie inimeste tööd tunnustavad. Nüüd on nad taas siin, et tutvustada maad, millest Paavo Järvi on neile korduvalt ja köitvalt rääkinud," lisas Pruuli.

ERR-i ja NHK ühistöös salvestatakse ka 22. veebruaril toimuv kontsert, produtsent Helen Valkna juhitud meeskonnaga, režiipuldis ETV muusikarežissöör Ülle Õun ja helipuldis Kaspar Karner. Kontserdi videosalvestust näevad Eesti ja Jaapani televaatajad käesoleva aasta jooksul. NHK teleprodutsendi Koji Yamada sõnul võib kontserdi vaatajaarvuks prognoosida ca miljon inimest.

NHK kontserti saab otseülekandes jälgida Klassikaraadio vahendusel laupäeval kell 19.