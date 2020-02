Best of BFM toob kinolinale tudengite parimad palad

Sel nädalal toimub Tallinnas Best of BFM filminädal, mis toob kinolinale Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi tudengite eelmise aasta parimad audiovisuaalsed teosed. Väljavalitud tööd linastuvad 25.–27. veebruaril SuperNova kinos. Filminädal kulmineerub galaga, kus parimatele teostele ja nende autoritele jagatakse BOBi kujusid.

Best of BFMi ajalugu ulatub aastasse 2012, mil kinos Artis toimus esimene filmikooli auhindade jagamine. Seejärel kolis sündmus ülikooli ja on iga aastaga aina suuremaks kasvanud. "Asi läks õigesti käima alles 2013. aastal, kui valmis SuperNova kinosaal. Veel paremini hakkas minema alates 2017. aastast, kui tudengid üritust ise korraldama hakkasid," sõnas BFMi direktor Katrin Saks. Tänavuse Best of BFMi peakorraldaja Sander Lebrechti sõnul ühendab filminädala korraldus tudengeid ja annab võimaluse tutvuda kaastudengite möödunud aastal tehtud töödega.

Ekraanile jõuavad BFMi bakalaureuse- ja magistritudengite eelmisel aastal valminud lühimängufilmid, dokumentaalfilmid ja teised audiovisuaalsed tööd. Näiteks muusikavideod ja reklaamid, mis on välja valitud filmikooli õppejõudude poolt. Linastuvaid teoseid hindab Best of BFMi žürii koosseisus Maria Mang (Eesti Filmimuuseum), Katrin Rajasaare (ERR), Daiga Livčāne (Läti Kultuuriakadeemia).

Katrin Saksa sõnul on seesugune väljund tudengitele oluline. "Omas mahlas seened on küll päris head, aga looja vajab keskkonda. Festival on üks osa sellest loomingulisest keskkonnast. Õpitakse nii enda kogemustest kui ka teistelt. Festivali lõpus selguvad parimad, kes oma töödega BFMile au ja kuulsust tooma hakkavad," sõnas BFMi direktor, vihjates filminädala lõpus toimuvale auhinnagalale, kus 16 kategoorias jagatakse parimatele BOBi kujukesi.

Aastate jooksul on Best of BFMilt BOBi kujukesi noppinud režissöörid Moonika Siimets, Kaur Kokk, Nora Särak ja paljud teised tänaseks tuntud tegijad. Direktori Katrin Saksa sõnul on Eesti filmimaastiku tulevik heades kätes. "Minu arvates on tudengite tase iga aastaga tugevamaks läinud ja tingimused paremaks, seda ka võrdluses naaberriikidega. Ma loodan, et eeloleval nädalal saame selles kõik veenduda. Ootan põnevusega!"