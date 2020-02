Riga Jurmala Music Festivali akadeemiasse oodatakse Eesti noori muusikuid

Läti on tuntud oma kõrgetasemelise muusikahariduse poolest. Nende muusikakoolide võrgustik hõlmab 120 riigitoetusega muusikakooli, iga 12. laps Lätis käib muusikakallakuga koolis ja kolmandik riigi kultuurivaldkonna eelarvest läheb haridusse. Vähem kui kahe miljoni elanikuga Lätist on pärit palju juhtivaid dirigente ja klassikalise muusika artiste, nende hulgas Mariss Jansons, Andris Nelsons, Elīna Garanča, Kristīne Opolais, Gidon Kremer, Baiba Skride, Mischa Maisky.

Riga Jurmala Music Festival toimus esimest korda 2019. aastal, pakkudes avahooajal kokku 20 sümfoonilise- ja kammermuusika kontserti. Festivali külastas pea 15 500 inimest 50 riigist, sealhulgas Ühendkuningriigist, Saksamaalt, Jaapanist, Argentiinast, Iisraelist, Mehhikost, Taist ja Austraaliast. Neljal järjestikusel nädalavahetusel esines Jurmalas enam kui 450 muusikut – erinevate põlvkondade silmapaistvad solistid, neli maailma parimat orkestrit ja tippdirigendid Zubin Mehta, Mihhail Pletnev, Gianandrea Noseda ja Susanna Mälkki.

Muusikafestival annab Riga Jurmala akadeemiaga oma panuse riigi silmapaistvasse muusikaharidusse ja laiendab võimalust sellest osa saada ka noortel muusikutel mujalt maailmast.

"Klaveri, dirigeerimise, keelpillide ja puhkpillide meistriklassid toimuvad Riga Jurmala Music Festivali ajal ning neid viivad läbi tunnustatud muusikud, kes astuvad üles ka festivalil. Riga Jurmala akadeemias osalevad noored muusikud saavad võimaluse käia kõigil festivali kontsertidel ning näha enda õpetajaid rakendamas laval neidsamu nõuandeid, mida meistriklassis jagatakse," ütles Riga Jurmala akadeemia juht Toms Ostrovskis.

Riga Jurmala Music Festivali tegevdirektor Zane Culkstena sõnas, et Läti enneolematu energia, millega muusikaõppele lähenetakse, ja sügavalt juurdunud muusikatraditsioonid on pannud aluse ühele kultuuriliselt harituimale elanikkonnale maailmas. "Riga Jurmala Music Festivali asutamisel oli meil konkreetne pikaajaline visioon. Tahtsime luua Lätis ainulaadse platvormi, mis pakub noortele talentidele kogu Baltikumist ja kaugemaltki parimaid võimalusi teha koostööd maailmatasemel muusikutega, süvendada nende kultuurilisi arusaamu ja edendada kultuurivahetust. Usun, et Riga Jurmala akadeemia, mida tänavu esmakordselt tutvustame, suudab need eesmärgid saavutada."

Kursus hõlmab klaveri, keelpillide ja puhkpillide meistriklasse, mille juhendajateks on pianistid András Schiff, Leif Ove Andsnes ja Baieri Raadio sümfooniaorkestri muusikud – Tobias Steymans ja Julita Smoleń (viiulirühma kontsertmeistrid), Lionel Cottet (tšellorühma kontsertmeister), Philippe Boucly (flöödirühma kontsertmeister) ja Natalie Schwaabe (pikoloflööt).

"Meil on ääretult hea meel, et need andekad muusikud ning rahvusvahelised tähed osalevad Riga Jurmala akadeemias ja panustavad sellega uute talentide oskuste edasisse arengusse," lisas Toms Ostrovskis.

Riga Jurmala akadeemia dirigeerimise meistriklass on pühendatud hiljuti lahkunud maestro Mariss Jansonsi mälestuseks. Riias sündinud Jansons oli Baieri Raadio sümfooniaorkestri peadirigent aastatel 2003-2019. Dirigentide meistriklassi viib läbi Manfred Honeck Austriast. Honeck on tunnustatud dirigent, kes pälvis Pittsburgh Sümfooniaorkestriga 2018. aastal Grammy auhinna.

Avalduste esitamine akadeemiasse on avatud 10. maini.