President andis üle rahvaluule kogumispreemiad

Preemiaga tunnustatakse isikuid, kes on märkimisväärselt panustanud rahavaluule kogumisse. Preemia määramisel arvestatakse viimase aasta kaastööd ja ka eelnevatel aastatel arhiivile üle antud materjale.

Preemia pälvisid Tartu Ülikooli Eesti rahvaluule dotsent Tiiu Jaago aastatel 1990– 2000 kogutud Järve küla, praegu Kohtla-Järve, pärimusliku ajaloo materjali üleandmise eest ning Tartu Ülikooli tudengite rahvaluulekogumisele ja -uurimisele ärgitamise eest aastatel 1985 – 2018; Ellen Muru sisuka koostöö eest aastatel 2013– 2019, ning metsanduse arendaja, looduskaitsja ja pärandkultuuri uurija Lembitu Tverdjanski silmapaistvate kaastööde eest aastatel 2015– 2018 ning peapreemia kogumisvõistlustel "Esemed meie rännakuil" (2019).

Lembitu Twerdjanski, kes rahvaluulet kogunud vabakutseliselt ja ilma tasuta, ütles ERR-ile, et on seda teinud puhtalt isiklikust huvist. "See pakub rõõmu ja muidugi suuri üllatusi," tõdes ta ja kinnitas, et mida rohkem sa neid kuuled ja korjad, seda suuremaks see huvi läheb "Eks kahjuks aastad teevad oma töö, olen juba 80-aastane, aga eks just see mind elus hoiab."