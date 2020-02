Paide Püha Risti haruldane kodualtar tehakse korda

Paide Püha Risti kiriku kunstivarade hulka kuuluv haruldane kodualtar võeti lahti ja tehakse korda. Suurt hoolt nõuab nii kodualtari maal, mis on tugevasti kortsunud, kui ka altari puitosa, mille mõned detailid on kadunud.

Teadaolevalt on Eestis ainult kaks kodualtarit. Üks neist asub püsivalt Paide Püha Risti kiriku käärkambris ja teine Tartumaal Kambja kirikus, kusjuures mõlema altari maali motiiv "Õnnistav Kristus" on äravahetamiseni sarnane. Samas pole teada, kuidas kodualtar Paide kirikusse jõudis, kas tegemist võib olla näiteks Mäo mõisniku kingitusega. Samuti tuleb välja selgitada, kes on maali autor, vahendas "Aktuaalne kaamera".

H&M Restudio OÜ maalikonservaator Merike Kallas ütles, et seda proovitakse välja uurida kiriku arhiivist. "Aga on üsna vähe tõenäoline, et selline mitte päris professionaalne kunstnik oleks laiemale üldsusele olnud tuntud. Võib-olla leiame seda, et kellele kirik on maksnud, kas see oli keegi nii-öelda oma küla mees või kuskilt kaugemalt," ütles ta.

Muinsuskaitseameti Järvamaa nõunik Karen Klandorf selgitas, et altari väärtus seisneb eeskätt selles, et selliseid kodualtareid on teadaolevalt säilinud kaks. "Ta on küll olnud selline kataloogitoode, tüüptoode, aga kuna neid meile teadaolevalt ei ole alles rohkem, siis see teeb teda eriliseks," põhjendas ta. .

Altarisein on valmistatud Eduard Drossi töökojas Tartus kas 19. sajandi lõpul või 20. algul. Ka altari lahtivõtmine ei andnud ühtki vihjet maali autori ega teose valmimise aja kohta. "Kõige silmatorkavam kahjustus on tal see, et ta on hästi deformeerunud, kortsus ja voltis. Ta ei ole ka lõuendmaalile omaselt paigutatud alusraamile, vaid lihtsalt kinnitatud ühele puitplaadile. Me veel vaatame, töö käigus selgub tegelikult palju asju, mis me sellega tegema peame," ütles Kallas.

Muinsuskaitseamet eraldas Paide kodualtari kordategemiseks 4860 eurot.