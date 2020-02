Red Emperoris näeb rahvusvahelise kleepsuvõistluse paremaid töid

Stickerconile saadeti üle maailma 3000 tööd, osalejaid oli 20 riigist USA ja Austraaliani. Kleepsuvõistluse võitis Soome kunstnik Leima Otsassa. Tema tööd on minimalistlikud portreed, millel kujutatud isikute otsa ees on vaimseid haigusi märgistavad sildid.

"See jääb tänaval väga hästi silma, sa ei saa tänaval väga hästi aru, milles see idee on, kuid see tekitab sinus huvi ja paneb sind mõtlema, mis see võiks olla ja kui selle välja uurid, saad aru, et see kajastab väga olulist ja aktuaalset teemat meie ühiskonnas," rääkis "Aktuaalsele kaamerale" Stickercon 2020 kuraator Stina Leek.

Kleepsud on linnakultuuris saanud suhtlusväljundiks, mille kaudu teavitada, lõbustada või teha kampaaniaid. Stickerconi korraldajate hinnangul on kleepsukultuur arvestatav kunstivorm oma eetikaga.

"Mulle tundub, et kleepsukultuur on pigem lugupidav, kleebitakse pigem tänavaposte või elektrikaste, mis ei ole otseselt kellegi omand, vaid koht, kus saaks seda vestlust aretada," selgitas Leek.

"Ringvaates" rääkis Leek, et nad tahavadki ettevõtmisega tähelepanu pöörata sellele, et kleepsud on oluline osa tänavapildist ning näitasid saatejuht Marko Reikopile lähemalt valikut erinevatest kleepsudest. "Kleepsufänne on kohutavalt palju," tõdes ta. Kleeps on tema sõnul tänapäeval hea viis, kuidas põrandaalused kunstnikud saavad oma töid promoda.

"Kleepse tahetakse ja jagatakse palju. Mul on väga palju erinevate kunstnike kleepse sketchbook'ide peal, telefoni peal, kapi peal. Igalpool."