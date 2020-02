Draamateatri uuslavastus on Jumalast, kel on inimesest kõrini

Eesti Draamateatris esietendub laupäeval Mehis Pihla lavastatud ja Margus Alveri tõlgitud heebrea-keelsel näidendil põhinev lavastus "Oh Jumal". Üksi oma autistist poega kasvatava Ingli-nimelise psühholoogi poole pöördub depressiivne mees, kel eluisu otsas. Patsiendiks osutub Jumal ise, kel on saanud inimesest kõrini. Nimiosas mängib Ain Lutsepp.

Esimest korda oma karjääri jooksul seisab psühholoog Ingel, keda kehastab Harriet Toompere, suure dilemma ees: nimelt ei suuda ta oma jumalikule patsiendile kaasa tunda, sest peab teda vastutavaks kogu maailma ebaõigluse eest.

"See on selline filosoofilisem või üldelulisem küsimus, et kuivõrd me süüdistame enda saatust näiteks, või kuidas me saame hukka mõista kedagi teist meie enda elukäikudes või saatuse pöördelistel hetkedel," rääkis Pihla "Aktuaalsele kaamerale".

Küsimus küsimuse järel, abiks nii kogemus kui ka lapsepõlves karistuseks pähe õpitud kirjakohad, urgitseb Ingel Jumala hinge kallal, püüdes jõuda tema hädade tuumani.

Pihla sõnul on see mäng Jumala ja vana testamendi teemadel. See on heas mõttes mäng, sest see on kirjutatud väga vaimukalt ja teiselt poolt väga nutikalt," sõnas ta. "Kui ma seda esimest korda lugesin, siis see tekitas väga meeldiva ja sooja tunde."

Ta usub, et lavastus on mõistetav ka neile, kel vana testamendiga tihedam side puudub.

"See näidend on ka väga hästi kirjutatud. Need lood saavad kõik käsitletud. Ei ole nii, et me ainult vihjame, vaid me saamegi seda lavastust vaadates aru, mis piibliloost on jutt ja mis seal toimus. Selles mõttes lisakommentaare otseselt vaja ei ole," märkis Pihla.

"Oh jumal" esietendub 29. veebruaril 2020 Draamateatri väikeses saalis.