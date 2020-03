Armeenia päritolu kunstnik toob Haus galeriisse mummuismi

Eestis elav armeenia päritolu kunstnik Ashot Jegikjan viljeleb maalistiili, mida ta ise nimetab mummuismiks. Haus galeriis avatud näitus "Kevad ja mummuism" on toonud lõuenditele leebed kevadised toonid, lüürilised mõtisklused, helguse ja lootus-rikkuse.

Kunstnik ise ütleb, et kevad on loomise, ülestõusmise ja taassünni aeg. Sestap on mummude vahel läbiv motiiv naisefiguur, mis sümboliseerib samuti elu jätkamist.

"Naised üldse resoneerivad meie elus armastuse ja elu sümbolitega ning algusega. Naisest tuleb elu ja sünd," rääkis Jegikjan "Aktuaalsele kaamerale".