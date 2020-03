Haapsalu kinos püstitati veebruaris kõigi aegade vaatajarekord

Haapsalu kino on osa kohalikust kultuurikeskusest ja ei kuulu mõne kinoketti koosseisu. Külastajate arvule andsid veebruaris suurema panuse mängufilm "Talve", mida vaatas Haapsalus 2564 inimest ja animafilm "Sipsik", mida vaatas 2059 inimest. Kokku käis kuu jooksul kinos 5951 külastajat ja senine, 2018. aasta detsembrist pärinev rekord ületati ligi 1200 vaatajaga.

"Kui vaadata läbi aegade filmide külastatavust, siis sinna tippu jäävadki pigem Eesti filmid. Kui juba esikuuik koosneb ainult Eesti filmidest, siis võib järelduse teha, et Haapsalu kinopublik armastab Eesti filme. Animatsioon on teine žanr, mis toob väga hästi inimese kinno," selgitas Haapsalu kultuurikeskuse kino projektijuht Vendo Jugapuu.

Jugapuu lisas, et aastate lõikes on näha, et populaarsed on ka loodusdokumentaalid. Huvi on suurem veel siis, kui seansil on kohal mõni filmitegija. Haapsallaste puhul paistab siiski silma, et vaatajanumbrid jaotuvad ühtlaselt ja esilinastusele väga hullusti tormi ei joosta.

"Minu tähelepaneku põhjal tundub, et esilinastus ei too reeglina täismaja. Võib-olla siis inimesed pelgavad seda rahvamassi ja pigem ta hajub nendele seanssidele ära," märkis ta.

Jugapuu hinnangul on Haapsalu kino kõrghooaeg sügisest kevade alguseni, kuid näiteks animafilme käiakse meelsasti vaatamas ka suvekuudel.