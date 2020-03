Genesis tuleb uuesti kokku

Briti progerocki ansambel Genesis teatas, et tuleb uuesti kokku, et anda novembris ja detsembris Ühendkuningriigis ja Iirimaal rida staadionikontserte.

"Genesise saund pole kuhugi kadunud," ütles kitarrist ja bassimängija Mike Rutherford BBC Radio 2 hommikuprogrammis. "Ma tundsin selle järele puudust, tore on seda taas mängida," vahendab Guardian.

Rutherford märkis, et aeg tundub olevat paras ja nad ise väga ootavad seda. "Palju meie kaasaegseid on viimasel ajal andnud palju kontserte, aga me oleme viimase 28 aasta jooksul andnud Ühendkuningriigis ainult kaks kontserti."

Ansambel teatas, et nendega ühineb kontsertideks trummidel solisti ja trummari Phil Collinsi 18aastane poeg Nicholas. "Ta mängib nagu mina ja tal on minuga sarnane suhtumine," ütles Collins.

Kontsertidel esitamisele tulevatest lugudest rääkides märkis Collins, et kindlasti on laule, mida nad tunnevad, et peavad mängima, sest publik tunneks end vastasel juhul petetuna. "Edasi on küsimus selles, kuidas panna ülejäänud osa kokku lugudest, mida me pole pikka aega mänginud."

Ansambel mängis viimati koos aastal 2007, mis oli ühtlasi nende esimene turnee üle 14 aasta koos trummari Phil Collinsiga. Pärast seda on nad pidanud pidevalt silmitsi seisma spekulatsioonidega võimalikust taasühinemisest. Jaanuaris märgati kolmikut koos Madison Square Gardeni spordihallis New York Knicksi mängul, mis andis kuulujuttudele uut hoogu juurde.

Genesis tuli kokku 1967. aastal Surreys asuvas Charterhouse'i internaatkoolis ja nautis kuni 70. aastate alguseni tagasihoidlikku edu, kuni neljanda albumini "Foxtrot", millest sai nende suurimat edetabeliedu saavutanud album. Ansambel tõmbas tähelepanu ka oma teatraalsete kontsert-show'dega.

Oma loomingulise tipu saavutasid nad 1974. aasta albumiga "The Lamb Lies Down on Broadway", mis jäi nende viimaseks koos Peter Gabrieliga. Gabriel lahkus 1975. aastal pärast albumi kontsertturneed ja jätkas soolokarjääriga.

Genesise progressiivsed alged hajusid lõpuks sujuvalt keskpärasemasse popsaundi. Pärast laulja Peter Gabrieli lahkumist võttis solistirolli üle trummide taga olnud Phil Collins, pärast mida saavutas Genesis 1976. aasta albumiga "A Trick of the Tail" suure kommertsedu. Steve Hackett lahkus ansamblist aasta hiljem, misjärel sai ansamblist trio, mille moodustasid Collins, Rutherford ja Banks.

Hinnanguliselt on Genesis maailmas müünud kuni 150 miljonit albumit. 2010. aastal sai neist rock'n'roll'i kuulsuste halli liige. Nende viimane album "Calling All Stations" ilmus 1997. aastal.

Genesise taasühinemisturnee "Last Domino" kontserdid peetakse novembris ja detsembris Ühendkuningriigis Belfastis, Liverpoolis, Leedsis, Londonis, Manchesteris, Birminghamis, Glasgow's ja Newcastle'is ja Iirimaal Dublinis.