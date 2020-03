"Piruka magus põhi" paneb 11-aastase tüdruku mõrva lahendama

Tegemist on Nukuteatri näitleja Taavi Tõnissoni lavastajadebüüdiga väljaspool koduteatrit. 11-aastast nutikat tüdrukut mängivale Ilo-Ann Saareperale on see lühikese aja jooksul juba teine suur roll Ugala teatris.

11-aastane Flavia leiab oma koduaiast hingevaakuva mehe. Mõrva peamiseks kahtlusaluseks saab maja peremees, kuid Flavia ei usu oma isa süüd ja asub juhtumit ise lahendama. Peaosalist Flaviat kehastav Ilo-Ann Saareperea ütles, et tegemist ei ole sugugi tavalise tüdrukuga.



"Ta on hästi tähelepanelik, hästi nutikas, hästi palju lugenud. Ta on keemiahuviline, talle meeldib mürke meisterdada. See kõik on tema jaoks hästi põnev. Tänu sellele ta näeb asju mida teised ei näe. Ja paneb tähele asju, mida teised ei pane tähele," jutustas Saarepera "Aktuaalsele kaamerale".

Lavastaja Taavi Tõnissoni sõnul sattus "Piruka magus põhi" tema huviorbiiti täiesti juhuslikult, raamatupoes. Tõnisson usub, et on lavastajana õnnestunud, kui vaataja lahkub saalist tõdemusega, et julmusele tuleb alati vastu astuda.



Tõnisson lisas, et peenete detailideni etenduse lavastamine tulenes materjalist, ent küllap ka tema Nukuteatri taustast, kus pannakse suurt rõhku etenduse visuaalsele poolele.