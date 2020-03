Jaan Tooming. Sitapea

Ma olen riigikogu liige. Selja taga hüütakse mind sitapeaks. Ja ma olengi seda. Sitt pea on mul juba lapsest saati. Koolist vedasin enda vaevaga läbi, kuid siis tegin edukat parteikarjääri. Ma olen sõnakuulelik parteisõdur ja olen ka praegu ustav erakonnareamees. Ega mind see poliitika huvitagi, mind huvitab raha. Ja seda mul on. Ma olen ka mingi firma nõukogus ning nõustan noori parteibroilereid hea raha eest.

Oma erakonna huvide eest olen valmis surema. Seda teab meie suur juht ning ma istun mugavalt riigikogus ning tõstan aga kätt, kui minu erakond midagi läbi suruda tahab. Mul on maja, auto, söön kallis restoranis ja kepin noori tüdrukuid, kuigi olen juba vana mees. Mind ei huvita üldse, mida rahvas minust ja riigikogust arvab. Kui ma olen sõnakuulelik oma erakonnale, siis saan ka järgmisse riigikokku, kasvõi asendusliikmena. Ega ma rahvaga kohtumisel valimiste eel kehvalt rääkinud, ma olen kuldsuu ning oskan alati musta valgeks rääkida. Tühja sest rahvast, peaasi, et mul on hea. Ja mul ON hea! Ma võin lubada endale kõike , mida süda ihkab ning ma ei hooli, et olen soo ja sitapea. Ikkagi usun ma kõrgemasse jõusse ja endasse. Ma olen ära valitud kõrgema jõu poolt rahva etteotsa ja kuigi ma ei hooli sellest rahvarämpsust põrmugi, siiski olen tähtis mees ja kõik minust alamad poevad mu ees.

Heategevuses annan viieka, sest usun, et kõrgem jõud tahab, et oleksin helde. Naist mul ei ole ja lapsi ka mitte, õnneks. Ei ma taha vinguvat eite, elan omaette ja pean noori armukesi. Küllalt on neid, kes sponsorit otsivad. Ja mina olen helde sponsor. Söödan ja joodan neid ning saan head keppi. Unustan riigiasjad, olen elumere lainetel. Niikuinii meie riigike midagi ei otsusta, otsustab Euroopa Liit ja NATO. Oleme prügi suure sääse silmanurgas. Ja sitta kah!!! Peaasi, et persealune soe ja elu lahe.

Ja üldse on meil siin üks haisev konnatiik. Käin tihti välismaal, eriti meeldib mulle München. Istun Hitleri keldrikõrtsis ja timmin õlut. Käin heas litsimajas ning laulan koos sakslastega "Deutschland, Deutschland über alles! Tore on härra olla koos härrasrahvaga. Meie rahvas on orjasoost saast, laisk ja mölakas. Igav on siin Eestimaal. Tõsta muudkui totrate seaduste peale kätt ning süga mune. Kuu lõpus võtan ühe noore tibi kaasa ning põrutan Hispaaniasse suvitama. Ega keegi lärmi löö, kui puudun riigikogu istungitelt. Võtan perearstilt sinise lehe ja kaon. Üürin korteri mere äärde, naudin päikest. Kui ära tüdin, lähen Madridi kasiinosse raha läbi lööma. Vahel ma võidan ning siis ostan mälestuseks mõne odava pildi, kodus panen seinale ning meenutan mõnusat aega. Olen hea meelega sitapea.