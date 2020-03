Budapestis esitletakse kaasaegset Eesti näitekirjandust

Mõlemad näidendid toob lavale Ungari lavastaja ja dramaturg Sándor Guelmino koos József Attila teatri näitlejatega. "Midagi tõelist" on ungari keelde tõlkinud Bence Patat ja "Beatrice'i" äsja Maarjamaa Risti V klassi teenetemärgi pälvinud Móni Segesdi.

Martin Alguse "Midagi tõelist" ja Siret Campbelli "Beatrice" kõnelevad mõlemad digitaalse kiirarengu taustal tekkivatest muutustest, millega kaasnevate inimlike probleemidega tuleb kõikidel näidenditegelastel silmitsi seista. Tulevikuromanss "Beatrice" on ühest küljest klassikaline täispikk näidend, teisalt räägib see paarikümne aasta pärast saabuvast tulevikust, mil teadvuse salvestamine on alles uus samm elu paremaks muutmise ja surematuse saavutamise suunas. Martin Alguse nii filosoofilisi kui ka ühiskondlikke teemasid käsitlev näidend "Midagi tõelist" on omamoodi triller, milles internetiväljapressimisest alguse saav äkilisi pöördeid pakkuv lugu vältimatu ja ohtliku kulminatsiooni poole liigub.

Siret Campbelli debüütnäidend "Beatrice" pälvis 2018. aastal Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastapreemia näitekirjanduse kategoorias ja Martin Alguse näidendi põhjal kirjutatud samanimeline debüütromaan "Midagi tõelist" sai aastapreemia 2019. aastal.

Siret Campbelli ja Martin Algusega võib kohtuda ka 10. märtsil Magvető Café's, kus toimub ümarlaud kaasaegse näitekirjanduse rahvusvahelise populariseerimise teemadel. Ümarlauast võtavad lisaks eelpool mainitutele osa ka tõlkija Laurent Muhleisen Prantsusmaalt ning Ungari dramaturg Eszter Orbán.

Üritust korraldab Eesti Teatri Agentuur koos Rahvusvahelise Teatriinstituudi Ungari Keskusega. Eesti Teatri Agentuuri üheks eesmärgiks on Eesti kaasaegse näitekirjanduse tutvustamine ja populariseerimine välisriikides, et väärt näidendid ka välislavadele jõuaks. Sel aastal toimuvad sarnased tutvustusüritused lisaks Ungarile ka Poolas ja Leedus, järgmisel aastal aga Prantsumaal ning mujalgi.

Sündmus kuulub kolmeteistkümnenda Eesti nädala programmi, mida juhib Eesti Instituut Ungaris.