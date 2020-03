Pärnu Muusikafestival tähistab ümmargusi sünnipäevi

Pärnu Muusikafestival ei ole korraldajate sõnul ainult tasemel klassikalise muusika festival, mis toob kodupubliku ette maailmanimed. Festivali lahutamatu osa on noorte muusikute meistriklassid ja unikaalne festivaliorkester, mille mõju on kuulda muusikamajades üle ilma," lausus Pärnu Muusikafestivali tegevjuht Kristjan Hallik ja lisas, et kümne aastaga on ehitatud üles suhete- ja koolitusvõrk, mis toetab Eesti muusikaelu nii muusikute kui publiku poolt vaadatuna.

Teemal 50 aastat muusikafestivale Pärnus on suveks valmimas ka raamat ja näitus ning toimub saate "Ööülikool Paavo Järviga" saate avalik salvestus festivalikavas.

Tänavune Pärnu Muusikafestival peetakse 16. - 23. juulil Pärnu Kontserdimajas ning Lohusalus Arvo Pärdi Keskuses. Aprillis on noortel muusikutel tähtajad registreerida Järvi akadeemia meistriklassidesse, mis koosnevad kolmest osast: dirigeerimis- ning keelpilli- ja puhkpillimängijatele mõeldud kursused.

"Pärnu muusikafestival on võimalus pöörduda juurte juurde, näidata oma riigi kultuuri ja ilu ning inspireerida ja toetada järgmiste põlvkondade muusikuid," tähendas Pärnu Muusikafestivali kunstiline juht Paavo Järvi. Tänavune Järvi akadeemia gala, mis toimub pärast meitriklasse, on 15. juulil Pärdi Keskuses ning 17. juulil Pärnu Kontserdimajas. 21. juulil on Pärnus võimalik osa saada Järvi akadeemia lõppkontserdist, kus astuvad üles Järvi akadeemia dirigendid koos Järvi Akadeemia Noorte Sümfooniaorkestriga ning solist Martin Kuuskmann.

18. juulil on eriprogramm "50 aastat Pärnu muusikafestivale" terve päev Pärnu ajaloolistes kontserdipaikades ning õhtul kontserdimajas, kus esinevad Pärnu Linnaorkester, Eesti Festivaliorkester, Järvi Akadeemia Noorte Sümfooniaorkester, Järvi Akadeemia Sinfonietta ja kammerkoosseisud.

16. juuli avakontsert on pühendatud Beethoveni 250. aastapäevale. Neeme Järvi juhatusel astuvad üles Kalle Randalu ja Tallinna Kammerorkester. Esitatakse Ludwig van Beethoveni viis klaverikontserti.

Juubeli puhul on erakorraliselt kavas kolm Eesti Festivaliorkestri kontserti. 19. juulil astub Paavo Järvi dirigeerimisel üles Vene juurtega maailmanimi, viiuldaja Alena Bajeva. Esiettekandele tuleb Tõnu Kõrvitsa uudisteos.

Samuti erakorraliselt kõlab juubelipeol kaks lõppkontserti, kus Paavo Järvi dirigeerimisel esineb Festivaliorkester kahe tippsolistiga: 22. juulil Soome pianisti Olli Mustoneniga ning 23. juulil Šveitsi flöödimängija Emmanuel Pahudiga.

20. juulil on kõigil võimalik osaleda avalikul salvestusel "Ööülikool Paavo Järviga."

"Kõige toredam on see, et oleme loonud suvel Pärnusse tõelise festivalimeeleolu, mis tõmbab publikut ja muusikuid üle ilma. Tullakse musitseerima, kuulama tipp-muusikuid ja nautima Eesti suvepealinna ilu," lisas Hallik.

Pärnu Muusikafestival on tuntumaid rahvusvahelisi klassikalise muusika festivale Eestis, mis ühendab Järvi Akadeemia ehk õpitoad noortele muusikutele, kõrgetasemelise kontsertprogrammi ja Paavo Järvi juhtimisel tegutseva Eesti Festivaliorkestri, mis on tuuritanud väärikates kontsertmajades üle Euroopa, sh BBC Promsil Albert Hallís ning on alati kord aastas kodupubliku ees Pärnus.