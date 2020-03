Galerii. "Noorte stuudios" esines Harjumaa Keelpilliorkester

2003. aastal loodud Harjumaa Keelpilliorkester koguneb musitseerimiseks koos õpetajatega maakonna erinevatest muusika- ja kunstidekoolidest. Orkestril on kaks koosseisu: noorem- ja põhikoosseis. Esimeseks dirigendiks oli Hando Põldmäe, praegu on HKO dirigentideks Tekla Tappo ja Imre Rohuväli. Koostööd on tehtud ka mitmete külalisdirigentidega, näiteks Taavi Kull, Riivo Jõgi, Jüri-Ruut Kangur, Sirly Illak Oluvere, Harry Illak, Jose Restrapo jt.

Orkestri hooaeg algab augustis ning kulmineerub kevadel ja suvel osalusega festivalil või tantsu- ja laulupeol. Hooaja sees antakse kontserte, tehakse laagreid ja harjutuspäevi. Ettevalmistava töö teevad maakonna koolides ära entusiastlikud õpetajad, tänu kellele lapsed orkestrisse jõuavad.

HKO on osalenud nii üld- kui noorte laulupeol, festivalidel Austrias, Ungaris, Rootsis, Venemaal, Itaalias ja Prantsusmaal. Suurematest sündmustest võiks nimetada veel P. Lille organiseeritud klassikalise muusika päevi Tallinnas, J. Paku orkestrite festivali Rakveres, maakonna suurüritust koos kooridega Viimsi kirikus ja Nigulistes ning maakonna traditsioonilist jõuluballi.

Harjumaa Keelpilliorkester on tellinud ja esitanud uudisloomingut noortelt eesti heliloojatelt. Orkestri põhikoosseisu mängijad osalevad ka Harjumaa Sümfooniaorkestri keelpillikoosseisus.

Klassikaraadio "Noorte stuudio" kontserdil kõlasid Harjumaa keelpilliorkestri põhikoosseisu esituses John Rutteri "Süit keelpillidele" (I osa), Wolfgang Amadeus Mozarti Sinfonietta I-III osa (seade klaverisonaadist neljale käele D-duur, K 381), Pärt Uusbergi "Äramaale", Ville-Markus Kella "Roheline" ning Justin Hurqitzi süit muusikast filmile "La La Land".

Muusikapalade vahel jagasid mõtteid orkestrimängust ja -repertuaarist mitmed noored orkestrandid, õpetaja Juta Ross ja dirigent Imre Rohuväli.

Kontsert toimus kolmapäeval, 4. märtsil Eesti Raadio 1. stuudios ning on järelkuulatav Klassikaraadio kodulehel.

Järgmine kontsert sarjast "Noorte stuudio" on Klassikaraadio eetris 11. märtsil kell 19, mil esineb VHK keelpilliorkester dirigent Rasmus Puuri juhatusel.