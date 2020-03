Sõpruses ja Elektriteatris linastuvad Karlo Funki valitud filmid

Johnny Ma "Elada, et laulda" (To Live To Sing) jälgib kulissidetagust elu traditsioonilises Sichuani ooperitrupis, kus igapäevane elu aeglaselt, aga järjekindlalt murendab tegelaste toimetulekut ja sajandeid püsinud traditsioone. Muutustele vaatamata püsib see traditsioon seesmiselt loova ja elujõulisena, isegi kui uued elamurajoonid pühivad kõik oma teelt.

Makoto Nagahisa "Me oleme väikesed zombid" (We Are Little Zombies") on aga täpselt see, mis tuleb pärast. Neli Jaapani last, kes kohtuvad vanemate ärasaatmisel krematooriumi ukse taga, otsustavad iseseisvalt hakkama saada ja asutavad Hikari juhtimisel bändi. 80ndate arvutimängude plärisev heliriba teiseneb tüüpilise popbändi edulooks, kus ideid sajab nagu oavarrest. Visuaalselt on "Me oleme väikesed zombid" Jaapani popkultuuri lõbustuspark.

"Aasia kino on palju muud kui need kaks eelmisel aastal festivalidel tähelepanu äratanud filmi. Ent mõlemad esindavad omal moel kaht poolust tänases Aasia kultuuris. Ühel pool seisab vaatlev, ajal kulgeda lubav ja rikas traditsioon oma realismiga. Teiselt poolt kasvab sellest läbi samavõrd rikkalik, aga kaootilisest energiast, puhtast fantaasiast ja majanduskasvust kantud kaasaeg. Ometi, ka väikesed zombied laulavad, et elada," kommenteerib filmide valikut Karlo Funk.