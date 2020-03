Taavi Remmel. JAHH! kirjastuse järgmise raamatu arvustus

Kuuldavasti on JAHH! kirjastuselt sel aastal ilmumas lausa 14 raamatut, mistõttu võib tekkida küsimus, kas professionaalsetel arvustajatel on ikka aega kõiki neid tekste süvitsi lugeda ja neist hääd ülevaated valmis kirjutada. Arvustus on teadupärast ka reklaam, aga kui seda pole, kannatab kirjastuse kasum. Kevad on veel eriti kiire periood ja seetõttu olen otsustanud pakkuda abikäe ning kirjutada vähemalt järgmise JAHH! kirjastuse alt ilmuva raamatu arvustuse ette ära. Miks mitte, ütle JAHH!, nagu on õpetanud kirjastuse Looja Ise.

Kauaoodatud triloogia "Hamster 1-3" ilmub juba aprilli lõpus, autoriks hamster Jessy Morgan, kes... Või oota... ei, lugeja ongi tegelikult segadusse aetud, puudub selgus, kas autor on nais- või meessoost, sest täpselt võrdsel määral kohtame triloogias nimesid Jessy Morgan ja Morgan Jessy. Küllap on see siiski taotluslik, JAHH!, otse esimestel lehekülgedel juhitakse tähelepanu kvaliteedi uuele tasemele: kummastamisvõte kuulub ju vene formalistidele! Kuigi seda võtet on kasutatud nüüd lausa mitme raamatu puhul järjest, võib ikkagi öelda, et iga JAHH! kirjastuselt välja antud raamat on eelmisest parem (isegi triloogia sees on arenguhüpet näha). Uues teoses on aga lisaks tehnika valdamisele tunda ka post-postmodernistlikku hõngu, tuleb vaid ridade vahelt lugeda ja märgata, et Jessy Morgan või Morgan Jessy on tegelikult hermafrodiit või... vähemalt ei pane ta sellisele olemisvõimalikkusele kätt ette – ta ütleb JAHH!.

Rääkides veel raamatu toimetamisest, siis seekord on vigu tõesti vähem: kõigest 2367 kirjaviga, millest (kui hoolikas kvantitatiivne analüüs teha) pooled on ilmselgelt taotluslikud. Näiteks kohtame 52 korral sõna "eestlane" ja täpselt sama palju ka "estlane", lisaks korra "eslaende". Vigadele tähelepanu tõmbamine teebki teosest tõelise maiuspala, kuid ka sisu ei tasuks kõrvale jätta. Sisu juurest võiks aga kohe põigata tiraažide juurde, sest need räägivad enda keelt. Tiraažid on märkimisväärsed: 12000, 8000 ja 26000. Olen kuulnud, et raamatupoodides ostetakse riiulid tühjaks ainuüksi sellepärast, et teha ruumi JAHH! kirjastuse uutele hittteostele.

Kui nüüd ikkagi sisu juurde tagasi tulla, saame teada, et hamster on... üllatus, üllatus... täitsa oma poiss... või tüdruk. Raamatu esimene osa räägib üleskasvamisest, aga ka rahvusküsimusest – sellega on autor tabanud nii mõndagi olulist ja aktuaalset.

Teine osa avab hamstri spirituaalsed eneseotsingud, väike karvapall on tänulik oma keerulisele lapsepõlvele, mis suunas teda edasises elus ennast ületama, teksti on hea lugeda, otsekui samastuksid autoriga, negatiivse poole pealt tuleb toonitada, et esineb mõttekordust. Sõnum on siiski lihtne ja selge, kohati jääb mulje, et lihtsustamisega on isegi liiale mindud ja paraku on ideid laenatud ka www.askjessymorgan.com portaalist, samuti hermafrodiitide foorumeist. Positiivne on sealjuures aga see, et foorumitele üleüldse tähelepanu juhitakse. Kõlama jääb JAHH!, jah, huvitava asjaoluna avastasin veel, et sõna "ei" ilmneb triloogias ainult 14 korral (siin võib olla tegemist topeltkodeeritusega: 14 korda "ei-d" ja 14 raamatut sel aastal).

Kolmandas osas õpime hamstriga porgandit koorima (lk-d 347-421) ja saame teada tema eneseotsingute kohta lähemalt (lk-d 421-423). See on aus sissevaade, samuti on nauditavad need tekstilõigud, milles kirjeldatakse lennukiaknast paistvat Bali saart. Kes raamatulugemiseni siiski ei jõua, siis neile paljastan saladuse, kuidas autori awakening ikkagi aset leidis. JAHH!, nimelt olevat hamster otsustanud ühel päeval loobuda orav rattas rutiinist ja teha kannapöörde, öelda JAHH!, sest muuhulgas oli ta märganud, et tema hamstripuur on täiesti sassis. Milline oskus näha välises maailmas oma sisemaailma peegeldust! Tõeline elumuutus olevat aga juhtunud siis, kui ta otsustas kolm korda päevas hambaid pesema hakata, aga... olge nüüd tähelepanelikud – fluoriidivaba hambapastaga, JAHH!, just nimelt! Julge ja innustav! Seejuures julgeb autor öelda, et patustab aeg-ajal ka kohviga. Ausus on triloogia tugevamaid külgi!

Mida öelda kokkuvõtteks? Teos on kahtlemata eelmiste ja tulevaste vääriline. AitJAHH!