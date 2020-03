Helikunsti- ja muusikafestival Üle Heli jõuab Tartusse

Festival algab näituse "Hargnevate helide aed" avamisega, mille eesmärgiks on esitleda seni Üle Heli festivali viie aasta jooksul fookuses olnud olulisemaid heli ja ruumiga seotud ideid galerii keskkonnas. "Kui väljend "festival kui kunstiteos" kõlab justkui metafoorina, siis käesoleva näituse eesmärgiks on see metafoor ellu äratada ja teha see Timo Tootsi poolt loodavate tehnoloogilise kunsti lahenduste abil näitusekülastaja jaoks interaktiivseks," kommenteeris festivali kunstiline juht ja näituse kuraator Aivar Tõnso.

Näituse keskne teos on installatsioon, mis koosneb Timo Tootsi ehitatud ruumilise heli mikserist ehk linkispace'ist, Eike Epliku skulptuuridest, Aivar Tõnso ja teiste helikunstnike poolt loodud ruumis liikuvatest helidest ning neid vahendavatest kõlarimetsast.

Festivali avapäev jätkub audiovisuaalse kontsertõhtuga "Eksperimendid horisondiga" Tartu Elektriteatris. Kontsert keskendub heli ja ruumi seostele kujutluste tasandil. Esitusele tulevad ka mõned samal õhtul avatava näituse ideed. Esinevad Ekke Västrik, Wondering O, Sander Saarmets, Ulmer, Jaanus Siniväli ja Maria Jönsson. Visuaalide eest vastutab Tencu.



Jaanus Siniväli

Reedel, 20.märtsil, toimub Tartu Kunstimuuseumis Taavi Suisalu näitusega "Datafanta" seotud heli-performance "Long Play Of A Short Stay". Üle Heli põhisündmus viib publiku Aparaaditehasesse, kus leiab aset mitmekülgne kontsertprogramm kahel laval - Erinevate Tubade Klubis ja Armastuse saalis.

Lisaks võib Aparaaditehase sisehoovis kogeda üheks õhtuks avatava Martin Rästa "Kehatu" galerii pilootprojekti "Latent". Kontserdil osalevad maitsekalt klubimuusikat jazzist techno'ni siduvad elavad legendid Jimi Tenor & Jori Hulkonen Soomest, enigmaatiline, varjude ja valguse vahel liikuv duo Maarja Nuut ja Ruum, eesti kitarrist Robert Jürjendal ja Venetsueela elektroonilise muusika pioneer Miguel Noya, Taavi Tulev, Wrupk Urei, Kiwanoid, Post Horn, Nikolaienko, Ratkiller ja Sai Kuule.



Martin Rästa

Festivali viimane päev, 21. märts, algab seminariprogrammiga koos helikoosolekuga Kultuuriklubis Salong, kus käsitletakse teemasid ökoloogilisest muusikast kuni ruumilise helini. Õhtul jätkub Üle Heli programm Tartu Uues Teatris. Kavas on viie erineva lähenemisega kvadrofoonilise heli laivi, väikeses saalis eksperimentaalfilmiprogramm ja õhtu lõpetuseks üks mehaanilise techno etteaste, mille eest vastutab Londonist pärit Graham Dunning.

Festival toob Tartusse India päritolu meediakunstniku ja kirjaniku Budhaditya Chattopadhyay, kes töötades küll peamiselt heliga, käsitleb oma esinemiste ja installatsioonide kaudu ka globaalselt aktuaalseid teemasid nagu kliimakriis, ränne, dekolonisatsioon. Kaunite kunstide õhtul esinevad esmakordselt koos ruumilise heli eeskavaga instrumentaalmuusik Argo Vals ning video- ja helikunstnikuna tuntud Martin Rästa, kes kanaldab tema muusika kvadrofooniliseks. Oma kunagist sünnilinna külastab Tartust pärit, aga juba üle 25 aasta Ameerika Ühendriikides ja Inglismaal resideerunud elektronmuusik ja programmeerija Alo Allik. Duo SSSS (Sten Saarits ja Sven Sosnitski) esitab helikompositsiooni "Geneetiline materjal" ning festivali kunstiline juht Aivar Tõnso toob teatrisse oma hiljutise ja Tartu Kunstimajas toimuva näitusega seotud eeskava "Imaginaarsete kohtade heliatlas".

Heliüleste tasandite muusikafestival Üle Heli toimub alates 2015. aasta sügisest Tallinnas. Festival keskendub žanrimääratluste asemel muusika tähenduslikkusele ja seostele erinevate kunstivaldkondadega. Festivali huviorbiidis muusikalised nähtused, mis väljuvad etteantud raamidest ja suhestuvad ümbritsevaga vabalt ning loominguliselt, esitades küsimusi ja pakkudes erinevaid tõlgendamis- ning dialoogivõimalusi ka heliülestel tasanditel.