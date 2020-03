Näitus toob esmakordselt Eestisse viie Valgevene noorema põlvkonna graafiku tööd, kes tegelevad graafikaga selle kõige laiemas mõttes, viljeledes nii illustratsiooni, disaini kui ka eksliibrist, keskendudes eelkõige aga vabagraafikale. Lisaks Roman Sustovile näeb keskuses Fjodor Šurmeljovi, Andrei Jaroševitši, Ljudmila Novakovskaja ja Marina Žvirblja töid.

"Need autorid, keda me siia näitusele valisime, hoiavad alal trükigraafika traditsioone. See on väga töömahukas protsess, sest teos valmib mitmes etapis ja iga väiksemgi viga võib kogu ülejäänud töö ära nullida. Ja need inimesed on tõelised kangelased, sest nad säilitavad ja annavad traditsioone edasi oma õpilastele," ütles kuraator, kunstnik Ljudmila Novakovskaja "Aktuaalsele kaamerale".

Lastekirjanduse keskuse kunstieksperdi Viive Noore sõnul on tegemist erakordse näitusega, mille sarnast saab Eestis harva näha. Ta toob eelkõige esile kahe näitusel osaleva kunstniku ehk Roman Sustovi ja Andrei Jaroševitši loomingu. "Mõlemad toetuvad klassikale, aga on samas igas mõttes vägagi kaasaegsed ja mitte mingil juhul möödaniku kajastused, lummab nende loomingu intensiivsus, jõuline väljenduslaad ja fantaasia," lisas Noor.

Näituse kuraator on Ljudmila Novakovskaja ning seda on võimalik keskuses külastada 25. märtsini.