Ajakirjas Muusika: Juhan Uppin ja Georg Ots 100

Muusika märtsinumbri kaanepersoon on hiljuti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapitali aastapreemia pälvinud noor pärimusmuusik Juhan Uppin. Temaga vestleb teine pärimusmuusik Leanne Barbo.

Suur osa ajakirjast on pühendatud Georg Otsa 100. juubelile. Avaldatud on valik praegu Ajaloomuuseumis väljas olevatest austajate kirjadest Georg Otsale. Jüri Kruus kirjutas mõtiskluse Georg Otsa tähendusest meie muusikakultuuris ning Eesti laulukultuuri tipphetkedest.

Märtsikuu Muusikas on lood kahest vanamuusikust – Ton Koopmanist ja Heiko ter Scheggetist. Klavessinist, organist ja dirigent Ton Koopman on vanamuusikamaailma novaator ja legend. Plokkflöödiguru Heiko ter Scheggetil on lähedased sidemed ka Eestiga. Teda seob koostöö meie spetsialisti Taavi-Mats Utiga ja ta oli festivali "Tallinn feat. Reval" külaline.

Arvustuste rubriigis käsitleb Kai Taal "MustonenFesti" ja Marika Villa arvustab Saksamaal esietendunud Jüri Reinvere ooperit "Minona". Toomas Kuter kirjutab Rahvusooper Estonia lavastusest "Krahv Luxemburg" ning Talvi Nurgamaa ERSO orkestrantide kammerkontserdist "Meie!" ja Eesti Interpreetide Liidu Ingely Laiv-Järvi ja Jakob Teppo kammerkontserdist.

Ajakirjas on ülevaade lähiaja maailma olulisematest muusikauudistest ning Eesti muusikauudistest.

Plaadirubriigis on arvustamisel Kruglov-Sooääre kvarteti plaat "Tchaikovsky", Ramuel Tafenau "Gather Around", Katariin Raska ja Christian Meaas Svendseni plaat ning Erki Pärnoja "Leva".