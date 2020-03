Lähtudes epidemioloogilisest olukorrast maailmas ja Eestis ning terviseameti soovitustest otsustas TMW korraldustiim esmaspäeval, 9. märtsil erakorralisel koosolekul lükata festival edasi augusti lõppu.

TMW juht Helen Sildna kinnitas, et kui nad veel eelmisel nädalal uskusid, et suudavad terviseameti nõuannetest lähtuvalt festivali ellu viia, on tänaseks olukord muutunud.

"Usume, et suudame augustis kõigile osalejatele pakkuda paremat ja ka turvalisemat kogemust, TMWi puhul sai otsustavaks eelkõige rahvusvaheliste osalejate hulk," sõnas ta ja lisas, et usuvad oma tiimiga, et käesoleval perioodil on targem reisimist minimeerida. "Olen tohutult uhke ja tänulik nii meie tiimile kui partneritele, tänu kelle kiirele tegutsemisele, mõistmisele ja vastutustundlikkusele on võimalik juba täna kinnitada, et festival toimub samas mahus ja kvaliteedis ning esimest korda me ajaloos ka suve lõpus augustis."

Kuigi koroonaviiruse kohapealse laia leviku tõenäosus Eestis ei ole kõrge, on TMW kui välisesinejate ja -külalistega ürituse korraldusega seotud mitmed riskifaktorid. Lisaks esinejate, töötajate ja publiku tervise kaitsele mõjutasid otsust erinevate riikide ja lennufirmade kehtestatavate reisipiirangute ettearvamatus käesoleval perioodil, mille tõttu ei pruugi kõigi festivali esinejate ja külaliste saabumine võimalikuks osutuda.

Tallinn Music Weeki korraldajad kohtusid oma partneritega ka 3. märtsil, kus otsustati, et tol hetkel polnud Eesti riskipiirkond ning siinne tervishoiusüsteem on tugev, valvas ja valmis tegutsema. "Eesti fookus on praegu ennetustegevusel ning soovisime tagada festivali toimumise riiklikult sätestatud põhimõtete järgi," kirjutasid festivali esindajad märtsi alguses saadetud pressiteates.

Kõik märtsiks kinnitatud esinejad on saanud kutse astuda üles augustis ning esinejatele, kellele uued kuupäevad ei sobi, leitakse võrdväärsed asendused. Augustiks on oma esinemise juba kinnitanud festivali nimekamaist välisesinejaist USA rockbänd A Place To Bury Strangers, Vene grupp Shortparis, Ukraina popstaar Luna, Soome artistid Jesse Markin ja Suistamon Sähkö, Saksa nüüdismuusika pianist Kai Schumacher ja Läti indie-rocki bänd Carnival Youth. Paarikümne praeguseks kinnitanud Eesti artisti seas on Duo Ruut, I Wear* Experiment, Lexsoul Dancemachine, Manna, Mart Avi, Mick Pedaja, Modulshtein, Puuluup, Rita Ray, Ruum ja YASMYN.