Linnakodanike koduaarded pandi muuseumi

Eelmaade pere kollektsioonid said alguse umbes 30 aastat tagasi, kui pere hakkas oma kodu sisustama ja tõi kaasa suveniire välisreisidelt.

"Need ei ole pühakodadest, vaid kodudest," tutvustas kollektsionäär Madis Eelmaa "Aktuaalsele kaamerale". "Enamus majadel on hingede majad õuel ja need kujukesed on seal olnud."

Madise teine kirg on karahvinid, kogu sai alguse vanaisale kuulunud perekonnareliikviast. "Üks on mu vanaisale kingitud 1915 tema kolleegidelt Kuldlõvi restoranist ja see oli meil kodus," rääkis Eelmaa. "See kulp ja karahvin olid ainsad asjad, mis peale vanemate küüditamist koju alles jäid."

Madis on pärit Järvakandist, kus ta isa alustas 1970ndatel ajaloonurga kujundamist, tänapäeval on see välja kujunenud Järvakandi tehaste klaasimuuseumiks.



Kaunitest lauanõudest sai Epp Eelmaa kirg, mis tänaseks on jõudnud sadadesse ulatuva leivalaudade koguni.

"Neid kasutati leivatööstuses leivatoodete voolimiseks ja sealt edasi hommikusöögitaldrikuna," tutvustas Epp Eelmaa. "See kultuur on Saksamaal ositi siiani elus ja kui tööstuslik tootmine arenes, hakati sinna peale ka maalima, ja nii polnud pikk maa, kui sellest sai ilu ja siis uhkuse asi, mida kõlbas seinale panna ja enam algses funktsioonis ei kasutatudki."

"Kogumisega kaasneb alati ka see, et sa lihtsalt ei kogu asju, vaid sind huvitab nende ajalugu ja sa saad uusi asju teada ja uurida," rääkis Epp Eelmaa. "Selle lõikelaua kinkis mulle abikaasa, ja seal taga ei olnud mingit märki, ja ma arvasin analoogia põhjal, et see on Kuznetsovi toode, kuni sattusin siiasamasse muuseumi keldrisse, ja seal oli kann, mis nüüd on ka minu kollektsioonis, ja sealt oli näha, et see on Villeroy ja Bochi toode."

Näituse kuraator on Anne Ruussaar ja kujundaja Mari Kurismaa.