Ugala teatri lastelaulud jõuavad lavale ja laulikusse

Ugala teatris toimub emakeelepäeval, 14. märtsil lastelaulude kontsert-etendus "See on tõeline võlujõud", kus laval kohtuvad tuntud Eesti tippmuusikud ning pea poolsada laululast.

Kõlama hakkavad laulud 100-aastaseks saanud Ugala teatri lastelavastustest. Kontsert-etenduse lavastab hinnatud lastelavastuste meister Oleg Titov. Kontserdiga esitletakse ühtlasi juubelihooaja puhul välja antud laulikut, mille koostaja on Ugala teatri muusikajuht Peeter Konovalov, kujundaja Ugala majakunstnik Eve Valper ja illustratsioonid on joonistanud Ugala näitleja Klaudia Tiitsmaa.

Ugala teatris on lastelavastusi välja toodud juba üsna algusaastatest saati. Suuresti tänu teatri muusikajuhile Peeter Konovalovile on paljud Ugala viimaste aastakümnete lastelavastused lauluderohked ning valminud on hulgaliselt originaalloomingut.

Laule esitavad enam kui 40 laululast Viljandi muusikakoolist, Võhma muusikakoolist ja Tartu laulustuudiost Külliki Lauluaed. Noortele lauljatele lisaks on laval ansambel koosseisus Toomas Rull löökpillidel, Raul Vaigla basskitarril, Ain Agan kitarril, Villu Veski saksofonil ja elektroonikal ning Marge Loik klaveril. Laululaste juhendajad on Maarika Reimand, Marge Loik, Roosi Rõõmusaare, Külliki Levin ja Kadi Ritsing. Muusikajuht on Peeter Konovalov, dramaturg Liis Aedmaa ja näitleja Klaudia Tiitsmaa illustratsioonide põhjal loob videokujunduse Siimar Kivisild.

Laulurohket seiklust teatri võlumaailmas juhib kontsertetendusel Ugala teatri näitleja Martin Mill.