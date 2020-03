Vanemuises jõuab lavale komöödia "Pangarööv"

1958. aasta suvi. Minneapolise linnapanga seifi on hoiule usaldatud hindamatu teemant. Vanglast põgenenud kurjategijal on kinnisidee see oma opaka paarimehe ning triksterist tüdruksõbra abil sisse vehkida. Valeidentiteetidest, armastuskolmnurkadest ja salajastest ülesannetest kubisevas maailmas ei saa usaldada mitte kedagi. Linnas, kus kõik on kelmid, on lahendamata vaid üks suur ja oluline küsimus: kes saab kalliskivi endale?



Näidend oli 2017. aastal Suurbritannias Laurence Olivier' nimelise parima uue komöödia auhinna nominent ning sai 2018. aastal parima komöödia auhinna Prantsusmaal.

"Teatrirahva seas kasutatakse žanrimääratlust uksekomöödia tükkide kohta, mis "mängivad end ise". "Pangarööv" on aga absoluutselt vastupidine," selgitas lavastaja Ain Mäeots. "Julgen öelda, et see on nii tehnilisele poolele kui näitlejatele viimaste aastakümnete kõige nõudlikum komöödia üldse. See nõuab väga head truppi, lavastajatööd ning on mõeldud mängimiseks vaid väga andekatele. Lisaks nõuab see näitlejatelt sõna otseses mõttes tsirkuseartisti osavust ja võimekust. On olnud lust seda teha ja mul on siiralt hea meel, et meil on niivõrd andekas trupp, kellelt oleme viimasegi välja pigistanud. Loodan, et seda on ka publikule näha, tunda ja naerda!"

"Pangaröövi" on tõlkinud eesti keelde Martin Algus, stsenograaf on Jaanus Laagriküll, kostüümikunstnik Gerly Tinn, valguskunstnik Priidu Adlas, lavatrikkide konsultant Enar Tarmo, liikumisjuht Marika Aidla, muusikaline kujundaja Ele Sonn, lavastaja assistent Anu Tonts.

Osades: Jaanus Tepomees, Karl Robert Saaremäe, Kärt Tammjärv, Aivar Tommingas, Jüri Lumiste, Merle Jääger, Ragne Pekarev, Karol Kuntsel, Veiko Porkanen, Karl Kristjan Puusepp, Jürgen Gansen (Kuressaare teater).