Värske Rõhk jagas aastaauhindu

Auhinnatud on:

Liisa Mudisti luulevalik (nr 61)

Liisa Mudisti luule on üles ehitatud kõla ja tähenduse pingestatusele, ühest tähest või häälikust võib kasvada välja teine, O-st saab ring, ringist pudrukauss, silmustest silmad. Mudisti debüütvalik on julge ja mänguline, sõnad kasvavad kokku ja lähevad lahku, tekstides kohtuvad vanaema ja Sylvia Plath. Luuletused on otsingulised, aga ometi tunnetuslikult terviklikud.

Peedu Saare romaanikatkend "Mailastest" (nr 58)

Esimesed peatükid Saare romaanist "Mailased" juhatavad lugeja noore mehe maailma, kus aastalõpu jahe meeleolu toob kaasa mälestusi, mis otsekui valguvad peale, kleepuvad külge, tulevad tagasi nagu tüütu kärbes. Peedu Saarel on kindlakäeline väljenduslaad, mis haarab oma mõtiskluste ja voogavusega.

Hele-Mai Viiksaare arvustus "Piim ja importmesi" (nr 58)

Hele-Mai Viiksaar vaatleb kriitilise pilguga Rupi Kauri instaluule fenomeni, puudutades nii autori poeetikat ja stilistikat kui ka tekstide sisemisi vastuolusid. See on terane arvustus, mis on korraga nii arutlev kui ka analüüsiv.

Mikk Grinsi läti luule tõlked (nr 59)

Läti on lähedal ja ometi nii kaugel. Mikk Grins koostas ja tõlkis luulevaliku kolmelt noorelt läti luuletajalt (Katrīna Rudzīte, Artis Ostups ja Justīne Janpaule). Tõlked on nõtked ja läbitunnetatud ning sööstavad "läbi nähtamatu vaheruumi, läbimadalrõhuala / ebaühtlase hingamise voolu, mille ristumistes / kõigub süda".