Otse kell 14: emakeelepäeva loengul räägitakse emakeeltest mitmekeelses maailmas

Sõnas emakeel peituvad eeldused, millele me enamjaolt tähelepanu ei pööra. Näiteks kaldume arvama, et lapse ema keel on ka lapsele edaspidi kõige omasem ja et igaühel on vaid üks päris emakeel.

Virve-Anneli Vihman kutsub kuulajaid vaatama nendest eeldustest kaugemale ja arutlema emakeele mõiste üle. "Loengus peatume pikemalt keelekasutuse kontekstidel ja küsime, kuidas need mõjutavad keele omandamist, keelepädevust ja minapildi kujunemist. Samuti uurime, kuidas hoitakse ja antakse järgmistele põlvedele edasi eesti keelt praeguses mitmekesises ja mitmekeelses maailmas," sõnab ta.

Emakeelepäeva üritused jätkuvad 13. märtsil kell 10.30, mil saab kirjutada Vikerraadio korraldatavat e-etteütlust. 13. aastat peetava võistluse osalejate arv on aasta-aastalt mitmekordistunud ja mullu oli neid juba peaaegu 8000. Samuti toimub 13.–14. märtsil Tartu Ülikooli korraldatava emakeeleolümpiaadi lõppvoor.