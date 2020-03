Öeldakse, et vanemate geenid avalduvad üle põlve. Saatejuht Margus Tabor tõdes, et tema mäletamist mööda Aarne Üksküla suur laulumees ei olnud.

"Aarne mängis palju mandoliini – salaja. Tean ka, et ta tundis nooti ning oskas klaverit mängida. Aarnel olid omad saladused, varjatud pooled. Ema õppis meil akordionit ja isa mängis kitarri," täpsustas Kristjan ja lisas, et tema hakkas kitarri mängima ja õppima just isa isetehtud kitarriõpiku abil.

"Meie peres on olnud palju laulu koos ema ja isaga. Me mõlemad käisime Vanalinna Hariduskolleegiumis, kus pidime pilli õppima ja laulukoorides kaasa tegema," rääkisid nad.

Kristjan Üksküla äsjane kontsert seondus Vanalinna Hariduskolleegiumiga. "Ikka oled harjunud koos musitseerima nende inimestega, kellega oled koos kasvanud. Vahepeal oli lausa tunne, et laval on rohkem inimesi kui saalis. Saal oli küll täiesti täis, kuid laval oli keelpilliorkester Rasmus Puuri juhendamisel," sõnas Kristjan ja lisas, et ta on VHK teatriharus ka õpetaja.

Kristjan tõdes, et Vanalinna Hariduskolleegium on perekondlik kool. "Kool soosib, et pered saaksid lapsed ühte kooli panna ja seetõttu on asutus väga kodune. Meie ema on seal õppealajuhataja," lausus ta.

Kristjanil on ilmunud mitu plaati, millele ta on kirjutanud sõnad ja viisi. Lisaks ilmus tal luulekogu "Kevadekuulutus". "Sandra on mulle alati olnud eeskuju. Ta on minust tagasihoidlikum ja võtab pikemalt aega, sest tegelikult võiks Sandral olla rohkem plaate kui mul. Ennast pean ma kolme noodi peal lugude jutustajaks – kvaliteetlaulja ma pole. Sandra on alati olnud see, kes ütleb mulle ausalt, mis ta mu loomingust arvab," rääkis Kristjan.

Kristjanil ja Sandral on lapsepõlvest peale komme üksteist aidata ja nõustada. "Teatris käime üksteise etendusi enne esietendust vaatamas ja anname nähtu põhjal tagasisidet," ütles Kristjan. "Lavakunstikoolis olime me ühel kursusel – tore oli olla koos oma vennaga," täpsustas Sandra.

Sandra tõdes, et oli Kristjani uue plaadi ilmudes üllatunud, sest ei olnud ammu tema uut muusikat kuulanud. "Alles kontserdil kuulsin kogu plaadi repertuaari. Olin üllatunud, et ta on palju rütmikamaid asju hakanud looma. Mulle rütmiline muusika väga meeldib," kommenteeris ta.