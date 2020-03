Kirjanike liit kuulutas välja romaanivõistluse

"Ajad on ärevad ja maailm muutub. Aga selles muutunud maailmas on kirjandusel sama oluline koht. Rääkides kirjandusest, räägime keelest. Ja need kaks loovad identiteedi, selle, mis meid eristab ja meid erilisteks teeb. Mis aitab meil kindlaks jääda ja edasi minna," ütles žürii liige ja Eesti kirjanike liidu esimees Tiit Aleksejev.

Romaanivõistlusele oodatakse eestikeelseid ja varem avaldamata pikema proosa käsikirju mahuga vähemalt 200 000 tähemärki tühikuteta. Käsikirju hindab žürii anonüümselt. Käsikirjade esitamise tähtaeg on 1. veebruar 2021, võistluse tingimused on kirjas kirjanike liidu kodulehel.

Traditsiooniline romaanivõistluse väljakuulutamise üritus lükkub edasi. Eriolukorra lõppedes korraldab kirjanike liit ürituse žürii tutvustamiseks ja toetajatega romaanivõistluse lepingu allkirjastamiseks.

Auhinnafond on 12 000 eurot, preemiaraha panevad välja võistluse toetajad Liviko, Ellex Raidla ja Rahva Raamat.

Kirjastus eesti keele sihtasutus ja eesti keele instituut panevad välja ühise keeleauhinna.

Lisaks kannab Ellex Raidla ühe käsikirja tõlkimise kulud inglise keelde, et aidata kaasa eesti kirjanduse jõudmisele välispublikuni.

Kirjanike liidu romaanivõistlused toimuvad üle aasta, väljakuulutatud võistlus on taasellukutsutud võistlustest neljas. Kirjanike liidu romaanivõistlus kutsuti taas ellu Eesti erakapitali toel 2014. aastal.