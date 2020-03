Suri Genesis P-Orridge

Poeedil, kunstnikul ja lauljal Genesis P-Orridge'il diagnoositi leukeemia 2017. aastal.

Genesis P-Orridge sündis 22. veebruaril 1950 Manchesteris Neil Andrew Megsonina.

1969. aastal asutas ta avangardkunsti ja improvisatsioonilise muusika kollektiivi COUM Transmissions, millest kasvas välja kultuslik avangardbänd Throbbing Gristle, mille ülejäänud liikmed olid Chris Carter, Peter "Sleazy" Christopherson ja Cosey Fanni Tutti.

1977. aastal ilmunud debüütalbumil "The Second Annual Report" liitis grupp valge müra, sämplid, eksperimentaalse helikoe ja manava sõna ning kontsertidel paistis Throbbing Gristle silma provokatiivse imago, hullumeelse lavavaatemängu ja intrigeeriva suhtlusega publikuga. Nad segasid kokku okultismi ja dadaismi ning kostüümides olid esindatud nii natside koonduslaagrite kui pornograafia elemendid.

Järgmistel albumitel "D.o.A: The Third and Final Report of Throbbing Gristle" (1978) ja "20 Jazz Funk Greats" toodi sisse rohkem transgressiivse masinamuusika elemente, žanri hakati nimetama industriaalmuusikaks ning Throbbing Gristle lõi ka oma plaadifirma Industrial Records.

1982. aastal lõid Christopherson ja P-Orridge videokunsti ja muusikalise performansi grupi Psychic TV, mis võttis inspiratsiooni ka acid house-muusikalt ja mis omakorda mõjutas briti uuenduslikke elektroonikamuusikuid Andrew Weatherallist 808 State'ini.

2009. aastal loobus P-Orridge lavategevusest ja tuuritamisest, ent naasis Psychic TV-ga aktsioonidesse ajutiselt 2016. aastal, mil anti välja ka viimane P-Orridge'iga seotud album "Alienist".

Stiilinäide: