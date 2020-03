"dRAAMATUL ei ole narratiivi. Need on pildiread, mis juhtusid ettekavatsematult, painutamata. Siit ei leia reklaamiks või arhiveerimiseks mõeldud klassikalisi lavastusfotosid. Fotograaf Maris Savik on pildile püüdnud mõtlevad inimesed – proovides ja proovide vahel, etendusteks valmistumas, lavastusi taastamas ja uusi loomas. Mittelavastuslikult, sättimata, "nii nagu on"," tutvustas näitust teater.

Fotod valmisid fotograaf Maris Saviku, Vanemuise draamajuhi Tiit Palu ja Vanemuise draamatrupi ühistööna.

Maris Savik lõpetas Tartu Kõrgema Kunstikooli Pallas fotograafia erialal. Ta on töötanud Vanemuise teatris valgusmeistrina ning teinud fotokujundusi lavastustele.

Fotonäitus jääb Tartu kaarsillale 6. aprillini.