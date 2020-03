Veneetsia biennaali Eesti paviljon avalikustas žürii ja ootab projekte

59. Veneetsia biennaali Eesti paviljoni kahevoorulise konkursi žürii moodustavad Eesti paviljoni komissar Maria Arusoo, KKEKi nõukogu esindaja Sirje Helme, 2015. aastal Eestit Veneetsia biennaalil esindanud Jaanus Samma, Kultuuriministeeriumi esindaja Maria-Kristiina Soomre ning välisekspertidena Antonia Alampi, Hendrik Folkerts ja Krist Gruijthuijsen.

Antonia Alampi on kuraator, kunstiteadlane ja -kriitik, kes töötab Berliini kunstimaja ja uurimiskeskuse SAVVY Contemporary kunstilise juhina. Ta kuulub projekti sonsbeek 2020 – 2024 kuraatorite tiimi. SAVVY Contemporary missioon on pakkuda välja uusi maailmanägemise viise, mis vaatavad kaugemale senistest kolonialistlikest ühiskonnastruktuuridest. Varasemalt on Antonia Alampi käinud Eestis uurimisvisiidil KKEKi ja EKA ühise loenguseeria "Rahvusvaheline laeng" raames.

Hendrik Folkerts on kuraator ja kunstikriitik, kes töötab Chicago Kunstiinstituudi moodsa ja kaasaegse kunsti kuraatorina. Varasemalt on ta töötanud documenta 14 kuraatorite tiimis ja Stedelijk muuseumis kuraatorina. Folkertsi kirjutised on ilmunud erinevates olulistes kunstiväljaannetes, nagu South as a State of Mind, Mousse, Artforum, The Exhibitionist, Metropolis M.

Krist Gruijthuijsen on Berliini maineka kunstikeskuse KW juhataja. KW on tuntud eksperimentaalse ja uuendusliku programmi poolest ning töötab tihedalt selliste kunstimaailma tipp-asutustega nagu MoMA PS1 New Yorgis, Veneetsia biennaal, documenta. KW on üks Berliini biennaali algatajatest ja läbiviijatest. Krist Gruijthuijsen on kureerinud näituse Tallinna Kunstihoone galeriis ning osales ka eelmise, 58. Veneetsia biennaali Eesti paviljoni projekti väljavalimisel.

Eriolukorra tõttu Eestis on KKEK kontor suletud, seega palutakse konkursi materjalid võimalusel saata e-posti teel (post@cca.ee). Neil, kes soovivad materjale esitada füüsiliselt, palutakse need saata postiga Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse nimele aadressil Vabaduse väljak 6, Tallinn 10146, postitempli kuupäev hiljemalt 20.03.