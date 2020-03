Andres Mustonen: inimesed oma vaimse nõrkusega on andnud viirusele hea pinnase kasvamiseks

Dirigent Andres Mustoneni tööplaani on samuti halvanud viirusega seotud eriolukord. Kultuurisaates "Delta" rääkis ta, kuidas tunneb loomeinimene end olukorras, kus tööd ei ole, teadmatuse selginemist pole näha ja tihe elustiil on asendatud kodus olemisega.

Andres Mustonen naases paar päeva tagasi Iisraelist, kus toimus festival. "Pärast Tallinna festivali, toimus üritus Iisraelis veel neli nädalat. Nii suure tähelepanuga pole Iisraelis kunagi veel Eesti kultuurist räägitud. Festival oli väga publikurohke. Üritus läheb iga aastaga mastaapsemaks," rääkis ta.

Kuni viimase festivali päevani ei olnud Iisraelis midagi ette võetud koroonaviiruse takistamiseks. "Õige pea jõudis info ka meieni ning võeti kasutusele samad meetmed, nagu ülejäänud maailmas. Kui tagasi tulime, siis lennujaam oli peaaegu, et tühi ning paljud lennud olid tühistatud," kõneles Mustonen ning kinnitas, et kõik koorid ja muusikud said reisiplaanist lähtudes ilusti koju tagasi.

Praegune eriolukord on dikteerinud Mustoneni koduse olemise. "Isiklikult halama hakata on väga ebamugav, see puudutab ju meid kõiki. Muidugi on hooajas kõrgpunktid ja kontsertturneed, mida valmistatakse ette aasta või rohkem – loomulikult puudutab see mind väga. Meil oli plaanis Arvo Pärdi uue teose esiettekanne – see jääb ära. Mul oli planeeritud tuur Jaapanis, mis jääb nüüd ära – ma ei saa sellesse suure rõõmuga suhtuda."

"Praegu on selline olukord paratamatu. Näen siin sügavamat vaimset probleemi – eriolukord ei ole mitte ainult viiruse või majandusega seotud probleem, vaid küsimus on selles, kuidas inimesed selle hingeliselt üle elavad," kommenteeris eriolukorda Mustonen. "Tallinnas liikudes näen, et inimeste silmad on teistsugused – teineteist vaadatakse teistsuguste pilkudega."

Muutused võivad olla hoopis sisemised. "See, kuidas asi jätkub ja kuidas aeg üle elatakse, oleneb inimeste tugevusest – üleelamiseks peab olemas olema vaimne mõõde," arvas ta.

"Steriilselt inimesed ei ela – viirused on olnud meie saatjateks aastaid. Mulle tundub, et muusikat on küll hakatud steriilselt stuudiotes tegema. Kunst ja vaimu pool tahetakse muuta steriilseks, kuid see ei ole võimalik. Muusika sisaldab alati midagi, mis on meie ümber ja mida toodab loodus ning vaimne maailm," lausus dirigent.

Mustonen kutsub inimesi rahule. "Viirus ise ei arva, et ta on õel. Inimesed oma organiseerimise ja tegutsemisega võimaldavad viirusele pinnase, kus ta saab kasvada ja areneda. Inimesed on tekitanud immuunsuse puudumise ja vaimse nõrkusega pinnase, kuhu viirusel on kerge külge kleepuda," selgitas ta ja lisas, et kui inimesel on head elukombed, mis on naturaalsed ja loodusega harmoonias ning inimene ei vaata ainult oma kinganina, siis sinna külge viirus nii kergesti ei hakka.