Kirjanduslinn Tartu tähistab ülemaailmset luulepäeva virtuaalselt

Laupäeval, 21. märtsil on ülemaailmne luulepäev, mida UNESCO kirjanduslinnad on paar aastat ühiselt tähistanud. Tartus tavaks saanud kohvikutuur tänavu kevadel teoks ei saa, kuid tähistamisest üldse loobumist ei pidanud korraldajad mõistlikuks – on ju sõnad, tunde- ja mõttesillad need, mis keerulistel aegadel vaimu erksana hoiavad ning aitavad olla koos ka siis, kui tuleb olla eraldi.