Põnevusteater jätkab etenduste andmist virtuaalteatrina

Kellerteatri lavastustest on publikul võimalik nüüd osa saada virtuaalselt. Eesti esimene ja ainus põnevusteater otsustas koos Still Frame'iga alates 29. märtsist hakata tegema otseülekandeid Kellerteatri mängukavas olevatest lavastustest.

"Leidsime, et oleks ääretult kurb, kui nii lapsed kui täiskasvanud jääks pikaks ajaks teatrielamustest ilma. Nii otsustasidki kaks väikeettevõtet keerulisel ajal ühendada jõud. Kellerteatri poolt on sisu ja Still Frame pakub tehnilisi lahendusi," kommenteeris virtuaalteatri teokssaamist Kellerteatri juht Vahur Keller.

Esimese lavastusena jõuab otseülekande kaudu publikuni 29. märtsil kell 12 Oscar Wilde'i kuulsa teose ainetel valminud lavastus "Canterville'i kummitus", mis on mõeldud lastele alates 7. eluaastast. Lavastajad on Sandra Lange ja Teele Uustani, laval Sandra Lange.

Lord Canterville'i vaim on sajandeid nautinud hiilgavat karjääri ja edukalt surnuks hirmutanud lossis elavaid aadlikke. Nüüd seisab ta silmitsi kaasaegse perekonnaga, kes teda oma nutiseadmete tagant üldse ei märka ja kui nad tema olemasolust lõpuks teadlikuks saavad, siis ei avalda ta neile mingit mõju. Hoopis vastupidi – lord Canterville'i vaimu ennast hakatakse nüüd kiusama. Sellisest solvangust tingituna peidab kummitus end lossi keldrisse ja üritab oma tasakaalu taastada, kuid kuna kohal on ka publik, siis see hästi ei õnnestu. Kummitus laseb publiku silme all käiku oma kõige koletumad rollid ja hirmsamad trikid, kuid hiljutised üleelamised avaldavad oma mõju ja kõik ei lähe plaanipäraselt. Lõpuks peab vaataja valima, kas kummitust kiusata või hoopis talle kaasa tunda.

Ülekandele on saadaval 300 vaatajakohta.