Reigo Ahven: andke kontserdikorraldajatele võimalus hakkama saada

Artistid jäid hetkega tööst ilma. "Järgmise kuue nädala esinemised jäeti kõik korraga ära. Virgo Sillamaa ja Music Estonia on eelmisest nädalast alates kogunud andmeid. 2016. aasta seisuga on Eestis umbes 2200 muusikaga tegelevat ettevõtet, millega on hõivatud kolm kuni neli tuhat inimest. Nendest kümme protsenti vastasid küsitlusele, kust selgus, et kriisi tõttu on ära jäetud kuskil 1160 kontserti," rääkis Ahven kriisi mõjust muusikutele.

"Märtsis ja aprillis saamata jääv tulu ulatub nelja miljoni euroni," täpsustas ta. "Mulle näiteks oli üllatus, et muusikud suudavad nii palju tulu genereerida. On olemas folkloor, kus keegi küsis Ivo Linnalt, et mis tööd ta päriselt teeb laulmise kõrvalt – paljudele on jäänud mulje, et muusikud on lihtsalt pilli- ja pullimehed ja -naised."

Ahven tõdes, et muusika ja sellega seotud ettevõtluse mõju majandusele on üllatavalt tugev. "Muusikas nagu ka filmis, piire pole. Inimesed saavad muusikat võrrelda väga lihtsalt. See tingib olukorra, kus inimesed võrdlevad Eesti ja välismaa muusikuid ja muusikat samadel alustel," rääkis ta ja lisas, et seetõttu peavad Eesti muusikud eriti pingutama.

Muusikutel on tuluallikaid vähe. "Voogedastusplatvormidest või teleesinemiste eest tulu neile ei võrsu – ainsaks sissetulekuallikaks on lavaesinemised," ütles trummar ja selgitas, et paljud muusikud on mures, kas saavad oma arved lähikuudel makstud.

Sotsiaalmeedias levivad üleskutsed, et inimesed ei küsiks ärajäänud etenduste ja kontsertide eest kohe piletiraha tagasi. "Kui me räägime suurtest üritustest, siis artistid saavad esinemise fikseerimise eest ettemaksuna väikse raha – korraldajad on sellise kulu juba teinud. Nüüd, kui esinemised jäetakse ära nii viimasel hetkel, on see tegelikult raha, mis on juba läinud ja mida korraldajad enam tagasi ei saa," selgitas olukorda muusik.

"Muusikud teevad ettevõtmisi pikema perspektiiviga – nende vaba raha läheb tihti ürituste reklaamimiseks. Kui kõik inimesed, kes on pileti soetanud, küsivad raha tagasi, siis tekib olukord, kus kõrbeb ära kogu kontserdikorralduse valdkond," nentis Reigo Ahven ja kutsus kontserdikülastajaid üles olema paindlikud ning ootama paar kuud. "Korraldajad tahavad ärajäänud kontserte siiski teostada – andke neile see võimalus."