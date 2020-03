Otseülekanne esmaspäeval: intervjuu Alar Karisega Eesti Rahva Muuseumi lähitulevikust

ERMi näitused, pood ja restoran on suletud, ära on jäänud või edasi lükatud kümned sündmused, kuid muuseum jätkab tööd. Kuidas on oma töö ümber korraldanud Eesti suurim muuseum? Mida on eriolukorras avastanud muuseumi juht ning sooviks teistmoodi teha täna ja tulevikus? Nendele ja paljudele teistele küsimustele vastab Alar Karis.