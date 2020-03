Üle Euroopa tähistatakse varajase muusika päeva

Varajane muusika on mahukas peatükk Euroopa kultuuriajaloos, sellesse mahuvad keskaeg, renessanss ja barokk. Viimane tähistab suurt pööret, kus pärast pikka perioodi tulid muusikas rambivalgusesse soolohääled ja soolopillid. See on see aeg, kus kirjutati esimesed lautolaulud, sündis ooper, tegutsesid suured heliloojad nagu Händel ja Vivaldi ja sellest arenes edasi kõik see, mida me tänapäeval muusikas näeme.

Tänaseks kavandatud Euroopa varajase muusika päeva kontsert solistide Maria Valdmaa ja Peter Spissky ning Tallinna Kammerorkestri esituses lükkub aasta võrra edasi ja toimub 19. märtsil 2021 Hiiumaal Käinas ja 20. märtsil 2021 Tallinnas.

Tallinna Kammerorkester, asutatud 1993. aastal, on Eesti ainus püsikoosseisuline keelpilliorkester. Orkestri moodustavad hinnatud keelpillimängijad, kes astuvad regulaarselt üles ka solistide ja kammermuusikutena. Tallinna Kammerorkestri asutaja ja kunstiline juht on Tõnu Kaljuste.