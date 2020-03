Loomingutahe otsib väljundit ka eriolukorra ajal. Et Haapsalu kunstilembelistel kooliõpilastel oleks seda kuskile suunata, kutsub kohalik kunstiõpetaja neid jäädvustama praeguse tavatu aja igapäevaelu konkursil "Üks päev korraga".

Eriolukord ei tähenda, et lapsed peavad oma loomingulise tegevuse pausile panema. Kunstiõpetaja Tiiu Randmann-Mihkla tegi sel nädalal üleskutse, et Haapsalu kooliõpilased lööksid kaasa konkursil, kus jäädvustatakse eriolukorra ajal oma igapäeva, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Eesmärk oleks seda aega kollektsioneerida ehk neid päevi, kus me oleme, kollektsioneerida, anda nendele kunstiline kuju ja lõpptulemusena vormistada terviklikuks kunstiteoseks," selgitas õpetaja.

Tegemist peaks olema koguteosega, mis kajastab igal koduõppel oldud nädalal vähemalt viie päeva tegevusi, mõtteid või tundeid.

Esimesed näidised on Randmann-Mihkla juba e-posti teel kätte saanud. See, kas osaletakse joonistust, maali või hoopis mõnda muud vormi viljeledes, on õpilase vaba valik.

"Tõesti, valitud materjalide ja tehnikate hulk on ju piiramatu. Keegi, kes armastab animatsiooni, võib animatsiooni teha, kasutada hoopis fotograafiat või teha lühifilm. Õpilased on nii andekad, laske meid üllatada," ütles Randmann-Mihkla.

Kunstikonkurss kestab koduõppe perioodi lõpuni ja selles saavad olenemata vanusest kaasa lüüa kõik Haapsalu kooliõpilased.

Pärast eriolukorra lõppu on plaanis teha parimatest töödest näitus.