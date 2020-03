3. mail esietendub Kellerteatris põnevik "Mäng". Lavastuse aluseks on inglise kirjaniku Anthony Shafferi näidend "Sleuth", mille järgi on tehtud kaks mängufilmi. Režissöör Joseph L. Mankiewiczi 1972. aasta põnevusfilmis mängis kirjanikku inglise lavatäht Laurence Olivier ja naise armukest noor Michael Caine. 2007. aastal Kenneth Branagh' vändatud trilleri duoks oli soliidsesse ikka jõudnud Michael Caine ja sarmikas Jude Law.

Sisust: udune sügisõhtu vanas Inglismaa häärberis. Kuulus põnevuskirjanik on külla kutsunud abikaasa noore armukese. Peremees, kes armastab kavalat mängu ja ülepakutud teatraalsust, hakkab külalist veenma, et too rööviks naise juveelid. Ettepanek käivitab ettearvamatute tagajärgedega sündmuste ahela.

"Mängu" lavastaja ja helikujundaja on Vahur Keller, kunstnik Britt Urbla Keller, valguskunstnikud Britt Urbla Keller ja Rene Topolev, laval Meelis Kubo ja Andres Roosileht (NUKU).

"Anthony Shafferi "Mäng" ("Sleuth") on täiuslikult konstrueeritud põnevik, mida soovitas tegelikult Kellerteatri kavva võtta meie peakunstnik Britt. See näidend suudab oma pööretega üllatada isegi siis, kui loed või vaatad seda juba mitmendat korda, mis on kindlalt üks väga hea loo tunnus. Kellerteatris oli juhtumisi just olemas ka täpselt selle näidendi jaoks sobiv trupp. Seda, et Meelise ja Andrese nimed kõlavad kahtlaselt sarnaselt nende tegelaste Milo ja Andrew'ga, märkasin ma alles peale proovide algust," kommenteeris Vahur Keller.