Ugala teatripere soovitused sülle kukkunud vaba aja sisustamiseks

Ugala teatri dramaturg Liis Aedmaa

Ugala teatri dramaturg Liis Aedmaa. Autor/allikas: Heigo Teder

1. Üks märgilisemaid lavastusi Ugala ajaloos on 1957. aastal valminud Gunars Priede' "Kuigi on sügis", mille lavastas Aleks Sats. Reet Neimar kirjutas sellest oma raamatus "Sajandi sada sõnalavastust" nii: "Toonaste suurte näitlejate põgus nooruskohtumine! Väikese teatri suur kunst – nii öeldi 1958. aastal Ugala kohta." Raadioteatri arhiivis leidub selle lavastuse põhjal 1958. aastal lindistatud kuuldemäng.

2. Mina olen suur audioraamatute sõber ja juba mõnda aega kasutan sellist Amazoni rakendust nagu Audible. Praegu on mul näiteks pooleli Alan Bradley raamat "A Red Herring without Mustard". See on kolmas raamat Flavia de Luce'i krimilugude sarjast. Sama sarja esimene osa "Piruka magus põhi" jõudis üle-eelmisel nädalal Ugalas lavale. Miks mitte kuulata värskes õhus jalutades Flavia lugusid ning siis, kui teater jälle lahti tehakse, tulla Ugalasse ja vaadata, kuidas vahepeal armsaks saanud tegelased lavalaudadel toimetavad?

3. Teatrisõpradele soovitaks veel sellist digikeskkonda nagu Digital Theatre. Seal leidub kümneid Briti teatrite etenduste salvestusi, mis kõik on väga kvaliteetselt üles võetud. On nii klassikat, kaasaegset dramaturgiat, muusikale kui ka tantsulavastusi. Võimalik on liituda kuutasupõhiselt või ka rentida üksikuid etendusi.

Ugala teatri lavastaja Taago Tubin

Ugala teatri lavastaja Taago Tubin. Autor/allikas: Heigo Teder

1. Briti tohtri dr John Campbelli igapäevane videoblogi Youtube'is, kus ta analüüsib pandeemia hetkeseisu, andes riikide võrdluses statistilise ja meetmelise ülevaate toimuvast.

2. Eesti dokumentalistika kullafondi kuuluvad Andres Söödi filmid. Nt "Unenägu", "511 paremat fotot Marsist", "Jaanipäev", "Dirigendid", "Pulmapäev", "Reporter" – võrratud teosed, mida võib ikka ja jälle uuesti üle vaadata. Need on lihtsasti kättesaadavad.

3. Režissööri, kunstniku ja muusiku David Lynchi biograafia "Room To Dream": ühe erilisima looja biograafia ja mitte ainult. Selle paksu kamaka läbilugemiseks oleks muidu olnud keeruline aega leida. See on Spotifys olemas ka audioraamatuna.

Ugala teatri näitleja Tarvo Vridolin

Ugala teatri näitleja Tarvo Vridolin. Autor/allikas: Heigo Teder

1. Kui jätta kõrvale need asjad, mida peaks tegema ja oleks mõistlik teha, siis soovitaksin kõigepealt laiselda. Saan aru, et see on ilmselgelt liiga lai mõiste … No siis midagi konkreetsemat. Võta plaadiriiulist neid plaate, mida pole aega olnud kuulata. Võta kohe järjest ja naudi tugitoolis seda, kuidas muusikaline silmaring avardub.

2. Kuna teatrid on kinni ja kultuuripuudus pitsitab, siis võiks lahti võtta ERR-i arhiivi ja vaadata vanu teatri- ja telelavastusi ning filme. Uskumatu, mida kõike sealt leiab. Netflix on selle kõrval poisike. Näiteks "Charlie tädi" ülesvõte aastast 1991.

3. Ja koristada tuleb ju ka. Mina alustasin oma digiarhiivist. Vaatasin kriitilise pilguga üle viimastel aastatel hirmsa kiirusega kasvanud pildipanga ja siis jäi silma ka Napsteri-aegne muusikakaust. Sealt siis ka see kummaline pleilist. Huvilised, kel Spotify, saavad mu koristamise käigus avastatud lugudest koosnevat pleilisti kuulata.

Ugala teatri näitleja Marika Palm

Ugala teatri näitleja Marika Palm. Autor/allikas: Heigo Teder

1. Koristamine! Ebavajalikest asjadest vabanemisel tekkiv kergus on lausa teraapilise mõjuga ja praegusel kodusel ajal väga mõnus rahulik tegevus. Minu suurim koristamisega seotud avastus on KonMari meetod. Lühidalt seletades toimib see meetod nii, et koristamine ja asjade sorteerimine toimub kategooria-, mitte ruumipõhiselt. Praegu on mul pooleli kategooria PABER! Alustades arvasin, et see kategooria läheb ruttu, sest palju mul seda paberit ikka kodus on … Ja kui ma siis hakkasin kogu paberit ühte hunnikusse kokku koguma, sain aru, et olin väga naiivne. Igal juhul soovitan selle meetodiga tutvuda. See on põnev ja häid tulemusi andev. Netflixis on sari, mida vaadates saab kindlasti aimu, kuidas see meetod toimib. Sarja nimi on "Tidying up with Marie Kondo". Vaata ka www.youtube.com/watch?v=UYv0ufiY2u8 ja loe juurde www.rahvaraamat.ee/p/jaapani-korrastuskunst-korrastamise-elumuutev-vägi/697408/en?isbn=9789949277766.

2. Jooga! Minu isiklik lemmik on "Jooga koos Adriene'ga" (Yoga with Adriene). Tal on väga erinevate raskusastmetega videoid, mille seast igaüks endale kindlasti sobiva leiab. PS! Tal on ka väga armas koer, kes aeg-ajalt rohkem või vähem aktiivsena videotes figureerib. Loomadega koos elavad inimesed kindlasti teavad, kui palju elevust tekitab lemmikutes põrandale asetatud joogamatt ja sellel ukerdav inimloom.

3. Vabatahtlik tegevus! Kuna ühel hetkel võib tekkida olukord, kus inimesed abi vajavad, siis tasub tervetel ja mitte riskigruppi kuuluvatel inimestel ennast kindlasti vabatahtlikuna kirja panna, et olla valmis vajaduse korral aitama. Rohkem infot leiab https://kogukondaitab.ee.

Ugala teatri näitleja Rait Õunapuu

Ugala teatri näitleja Rait Õunapuu. Autor/allikas: Heigo Teder

1. Helistage oma lähedastele. Just neile, kes on kuhugi toimetuste taha ära kadunud, aga kellele siiski enne magamajäämist vahel mõtled. Ärge unustage ka vanemaid ja vanavanemaid, kaugeid sugulasi, endisi sõpru ja kaasteelisi.

2. Tean, et targem on nina mitte välja pista, aga aidake neid, kes on hädas. Facebookis on mitmeid gruppe, mis on kõik lihtsa vaevaga leitavad. Kui sul on AEGA, energiat, tervist ja raha, siis on kindlasti keegi, kellel neid asju praegu pole. Väike asi võib olla suur abi. Külasta lehte https://kogukondaitab.ee/ ja loe läbi see artikkel.

2. Ja viimaks – ärge tehke mitte midagi! Muidu on meil alati kiire. Tean, et paljudel on väljakutseid ja toimetamist rohkem kui muidu ja teile soovin ma jõudu! Siiski, kel vähegi võimalik, võtke sellest viimast. Puhake igas asendis.

Ugala teatri näitleja Martin Mill

Ugala teatri näitleja Martin Mill. Autor/allikas: Heigo Teder

1. Ükskõik millise mängu su laps välja pakub, ütle JAH!

2. Loe!

3. Mine metsa!

Ugala teatri näitleja Laura Kalle

Ugala teatri näitleja Laura Kalle. Autor/allikas: Heigo Teder

1. Soovitan suure pausi ajaks oma kodu täita muusika ja lõhnadega. Mina teen sibulasuppi. Selleks on õnneks mustmiljon head retsepti, aga minu plaan on järgmine: esmalt panen ahju 180 kraadi juurde küpsema õli ja hea tugevamaitselise riivjuustuga saiad. Samal ajal panen potti 250 g hakitud sibulaid ja paar supilusikatäit võid ning küpsetan sibulad klaasjaks. Seejärel lisan potti 25 g jahu ja segan sibulaid veel paar minutit. Nüüd pole muud kui valada sibulatele 2 l vett või puljongit oma maitse järgi ning lasta kõigel 25 minutit küpseda. Siis panen supi väikestesse ahjukindlatesse anumatesse, igasse anumasse ka üks-kaks varem küpsetatud juustusaia, lisan veel kõvasti riivjuustu ja parajalt võid ning lasen supil ja saiadel ahjus koos kuldpruuniks küpseda.

2. Berliini Filharmoonikutel on oma digitaalne kontserdisaal, mis on muidu tasuline, aga ajutiselt on sellele antud prii ligipääs. Seal on suurepärases esituses ja väga hea kvaliteediga kontsertsalvestusi. Varem salvestatud kontserte saab otsida nii dirigentide, heliloojate kui ka solistide järgi. Näiteks võib leida valiku Paavo Järvi dirigeeritud kontserte, muu hulgas näiteks 2018. aasta mais salvestatud Beethoveni 4. sümfoonia Bayreuthi imeilusas teatrisaalis.

3. Veel panen ette sukelduda digitaalarhiivi ja sirvida vanu Eesti ajalehti. Hiljaaegu proovisin otsida uudiseid, mis puudutaksid näiteks minu esivanemaid, kellega ma ise kohtunud ei ole. Ja mul oli nii palju head õnne, et leidsin nendega seoses pea saja aasta vanuseid tulemusi nii reklaamide, kuulutuste kui ka krimiuudiste vallast. Soovitan sinna sügavale kaevuda, sest lisaks teadmistele saab väga palju nalja.

Ugala teatri trupijuht Karl Kena

Ugala teatri trupijuht Karl Kena. Autor/allikas: Heigo Teder

1. Praegu on mul hoogsalt käsil Ugala sügisese mängukava kokku panemine. Selle taustal on mul kodukontoris mängimas muusika, mille valik põhineb Robert Dimery'i nimekirjal "1001 Albums You Must Hear Before You Die". Töötan seda vaikselt läbi, mitte küll järjest, aga siiski süsteemselt. Paras rütm on kümne albumi kaupa minna.

2. Male! Kui te oma koduste seast sama tasemega mängupartnerit ei leia, siis aitab hädast välja www.chess.com.

3. Kuna tegutsen lisaks teatritööle ka jalgpallikohtunikuna, siis olen parasjagu järgimas individuaalset, spetsiaalselt kohtunikele mõeldud treeningprogrammi. Liikuge teiegi. Ükskõik mis intensiivsusega, sest isegi värskes õhus jalutamine tuleb kasuks. Terves kehas terve vaim!