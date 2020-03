Mait Raun. Kātyāyanasūtra ainsa Nāgārjuna

Artikli keskse telje moodustab Kātyāyanasūtra tõlge sanskriti keelest eesti keelde. See on üks mõjukamaid varabudistlikke tekste, sisuks Siddhārtha Gautama (Buddha) loeng oma õpilasele Kātyāyanale selle kohta, mis on põhjuslikkus ja kuidas vältida äärmusi. Lühikeses tekstis on suudetud markeerida suur osa budismi põhialustest. Teksti saadab eestikeelne kommentaar. Artikli alguses kirjeldatakse suutrat sisaldava Nidānasaṃyukta kogumiku leidmise ja publitseerimise asjaolusid. Sakslaste kolmanda ekspeditsiooni käigus Ida-Turkestani (1905–1907) avastati iidsel põhja Siiditeel asunud Turfani oaasis Xorqu budistliku templi varemetest poolik Nidānasaṃyukta käsikiri, kokku 19 lehte. Teise maailmasõja ajal hajutati üksiklehed üle Saksamaa. Kuna pärast sõda tekkis kaks vaenutsevat Saksa riiki, nõudis tekstide restaureerimine teadlaste piiriülest koostööd. Kātyāyanasūtra restaureerimine lõppes vahetult enne Berliini müüri püstitamist ja koostöö külmutamist, tekst publitseeriti 1962. aastal.

Artikkel tervikuna ajakirjas Tuna 1/2020.