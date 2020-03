Kultuuriportaali koroonaleevendus | Eeva Mägi lühidokumentaal "Süda Sõrve sääres"

Koroonaviiruse valguses on hea võimalus üle vaadata ka lühidokumentaalide sarja "Eesti lood" säravamad pärlid. Möödunud hooajast väärib kindlasti märkimist Eeva Mägi "Süda Sõrve sääres", mille fookuses on Saaremaal Sõrves elavate viinaninade traagiline ja kohati isegi maagiline elu.

Süda Sõrve sääres on poeetiline dokumentaalfilm meestest, kellede hinged on täis ilu, tuld ja elujõudu aga ka ääretut üksindust. Need mehed elasid Sõrve sääres Põdra külas, kus nende ainukene mängukaaslane oli ei keegi muu, kui kaval viinakurat. Villi jutustab loo sellest, kuidas viinakurat tema sõbrad trikkidega ära meelitas. Aga kuidas siis Villi ikka veel elus on?

Režissöör ja stsenarist Eeva Mägi, operaator Mattias Veermets, helilooja Tanel Kadalipp, montaažirežissöör Jette Keedus, produtsent-toimetaja Liis Nimik.