Suri ansamblites King Crimson ja R.E.M. trummi mänginud Bill Rieflin

Rieflin sündis 1960. aastal Seattle'is, Washingtonis. Ta alustas muusikaga tegelemist 1970. aastatel ansamblites Telepaths, Tupperwares ja Blackouts. 1990. aastate alguses kutsus industriaalmuusika ansambli Ministry solist Al Jourgensen Rieflini ja tema bändikaaslase, bassimängija Paul Barker Ministry oma bändi mängima, kuigi erinevalt Barkerist ei saanud Rieflinist kunagi Ministry ametlikku liiget.

Rieflini karjääri iseloomustaski asjaolu, et ta liitus harva päriselt nende ansamblitega, kus ta mängis ja tegutses pigem pikaaegse lisajõuna. Nõnda mängis ta sageli ka bändides, kus oli peale tema veel teisigi trummareid: näiteks King Crimsonis oli neid kokku kolm.

Kuigi Rieflin oli enim tuntud trummarina, oli ta multiinstrumentalist, kes mängis trummide kõrval ka klaverit, kitarri ja bassi. 2011. aastal rääkis ta raadiole NPR, et trummid polnud kunagi tema esimene valik, kuid see oli see, mida naabruskonnas tegutsenud bändid vajasid.

Peale Ministry, King Crimsoni ja R.E.M.-i mängis Rieflin veel teiste hulgas artistide ja bändidega, nagu Swans, Pigface, Peter Murphy, Chris Cornell ja Nine Inch Nails. 1999. aastal andis ta välja sooloalbumi "Birth of a Giant". R.E.M.-iga mängis ta regulaarselt nii kontsertidel kui ka stuudios alates 2003. aastast kuni nende laialiminekuni 2011. aastal. King Crimsoniga mängis ta alates 2013. aastast -- peale trummide ka hiljem klahvpillidel -- ja kuulus ka viimase asutajaliikme Robert Frippi ning tema naise Toyah Willcoxi ansamblisse The Humans.

Nirvana bassimängija Krist Novoselic nimetas Rieflini oma järelehüüdes sirgeselgseks inimeseks ja suurepäraseks muusikuks, Death Cab for Cutie kitarrist Dave Depperi sõnul oli ta aga üks targemaid, siiramaid, naljakamaid, tusasemaid ja andekamaid inimesi, kes Maa peal kunagi kõndinud. Rieflinit mälestasid sotsiaalmeedias veel Toyah Willcox, Ministry ning paljud teised.

