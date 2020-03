Mihkel Zilmer: filmimuusika ei tohi domineerida, see on üks osa tervikust

Mihkel Zilmer on üks vähestest Eesti heliloojatest, kes on õppinud just filmiheliloojaks – Eesti kõrgkoolides sellist programmi ei ole.

Muusikuteed alustas Zilmer Tartust klaveri, klassikalise laulu ja kitarri õppimisega. "Teekond filmimuusikasse on olnud pikk, mille käigus olen ära proovinud palju erinevaid asju. Lapsena panid vanemad mind klaverit õppima. Mõni aeg hiljem arvas isa, et poiss peaks ikka kitarri õppima – nii õppisin klassikalist kitarri. Lisaks sellele tegelesin palju koorilauluga – sealt tekkis suurem huvi ka laulmise vastu. Kui ma pärast keskkooli mõtlesin, mida edasi teha, siis oli minu kindel plaan muusikat edasi õppida," kõneles ta enda muusikutee algusest.

"Otsustasin, et kuna Eesti oli värskelt liitunud Euroopa Liiduga, uksed olid lahti, võiks õppima minna hoopis välismaale. Sisseastumiskatseid sooritasin erinevates kohtades. Eriliselt hakkas mulle meeldima Šotimaal Glasgow linn – sain seal ülikooli sisse," rääkis ülikooliõpingutest ta ja lisas, et alguses suundus ta õppima klassikalist laulu. "Kõrvalerialaks võtsin kompositsiooni. Teise kursuse jooksul sai mulle selgeks, et tegelikult huvitab mind komponeerimine palju rohkem kui laulime. Nii sattusin ma tihti ülikooli helistuudiosse kus tutvusin erineva stuudiotehnikaga."

Bakalaureusekraadi lõpetamise hetkeks oli Zilmer loonud paar filmi. "Pärast seda etappi mõtlesin, et kuhu edasi minna. Nägin, et Amsterdami konservatooriumis õpetatakse filmi heliloomingut magistri tasemel – valisin järgmiseks selle. Amsterdamis veedetud aeg oli suurepärane," kõneles ta. "Kursus oli väga praktiline. Kohe algusest peale pandi meid kokku erinevate filmitudengitega, kellega koos me siis filme hakkasime tegema. Kahe aastase magistrikursuse jooksul tegin valmis kuus filmi."

Amsterdamis alanud koostöö jätkus ka peale kooli lõpetamist. "Seetõttu jäin ka pärast lõpetamist edasi Amsterdami elama ja töötama. Nii veetsin ma Hollandis kokku üheksa aastat," lisas Zilmer.

Helilooja tõdes, et klassikalise kompositsiooni õppimine on akadeemilisem, kui filmiheliloojaks õppimine. "Erinevus seisneb selles, et klassikalise kompositsiooni õpingutel eeldatakse, et õpilased saavad väga konkreetsed teadmised kõikidest instrumentidest. Nad tegelevad rohkem ka akustilise muusika kirjutamisega," võrdles kahte suunda Zilmer. "Filmi võib sobida igasugune muusika. See võib olla elektrooniline või mõni muu stiil – ei pruugi olla seotud klassikalise muusikaga."

"Filmimuusika kirjutamise protsess on alati erinev. Suuresti oleneb see sellest, mis hetkel kaasatakse helilooja filmitegemise protsessi. Paljudel filmitegijatel on muusika täiesti meelest ära läinud kuni viimase hetkeni – sellisel juhul on protsess kiirendatud," rääkis Zilmer. ""Tõe ja õiguse" puhul olin protsessi juures juba võrdlemisi varakult. Seetõttu toimus protsess jupi kaupa. Mõtete vahetamine režissööri ja helilooja vahel võib aega võtta mitu kuud."

Räägitakse, et hea filmimuusika on see, mis ei domineeri. "Olen täiesti nõus. Parim filmimuusika on see, kui publik tuleb saalist välja ja mõtleb, et kas filmil oli üldse muusika. Filmimuusika on üks osa suurest tervikust. Publik peaks seda filmi vaadates tajuma, et ta vaatab tervikut, kus ükski osa ei hakka domineerima," kõneles ta.

Filmile "Tõde ja õigus" loodud muusika on kokku pandud erinevatest elementidest. "Muusikast on võimalik kuulda, et kasutatud on nii orkestrit kui ka omapäraseid löökpille. Löökpillidest kasutasime selle filmi jaoks ebastandardseid asju, mis ometi sobisid hästi filmiga. Näiteks kasutasime helide salvestamiseks kivisid ja puitu, mida me kokku tagusime," rääkis "Tõe ja õiguse" muusika loomisest helilooja. "Lisaks kasutasime palju digitaalseid elemente."