Priit Pedajas loodab välja tuua "Katkuhaua"

"Omal ajal mõtlesin, et minu jaoks on ideaalne näidend see, kus on üheksa kuni kümme näitlejat. Kui on vähem, siis ei ole lavastajal nii huvitav ja kui on rohkem, siis on palju musta tööd," rääkis Pedajas 2019. aastal "Terevisioonile" antud intervjuus.

Tuleval suvel on plaanis Ugala teatris lavastus "Katkuhaud" Ene Mihkelsoni samanimelise romaani põhjal, mida hakkab lavastama Priit Pedajas. "Praegu tegelen dramatiseeringuga – kuni kõiki asju ei ole kinni pandud, siis on plaan see ikkagi teostada," lootis Pedajas.