Nipid koduses raamaturiiulis teoste parimaks säilitamiseks

Konservaator-restauraator Tiia Nurmsalu soovitas raamatud panna riiulisse nii, et kaks sõrme mahuks vahele. See on oluline selleks, et saaks teost vigastamata selle ilusti teiste hulgast välja tõmmata.

Jälgida tasub ka seda, vanad raamatud poleks otsese päikesevalguse käes. Parimal juhul võiks väärtuslikud köited olla kapiuste taga peidus või ümbrispaberiga.

Suuremõõdulised kaardid jms saab panna spetsiaalsete kaante vahele või õmmelda neile näiteks puuvillasest kangast vutlar.