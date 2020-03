Tallinna psühhedeelne elektropungi bänd PVC16 andis välja video loole "The Man Dressed In PVC". Muusikavideo lavastajadebüüdi tegi Viktoria Martjanova – noor filmi- ja teatrikunstnik, teatrifestivali Kuldne Mask Eestis tehniline juht. Operaatoriks oli Gunnar Laal, kes on olnud muuhulgas "Tõde ja õigus" allveevõtete operaator.

"Piiriks oli vaid fantaasia ja mul olid vabad käed – olin korraga lavastaja, produtsent ja kunstnik," rääkis video lavastanud Viktoria Martjanova. "Mu sõbral ja andekal operaatoril Gunnar Laalil tühistati üks projekt Aafrikas – sellega tuli ka endale julgust juurde ning hakkasime tegutsema. PVC16 poisid ja näitlejannad olid nii elavad ja huvitavad, et mõned kaadrid sündisid võtteplatsil. Elasin nendega kõik emotsioonid läbi – laulsin, tantsisin ja karjusin. Hullumeelsus. Sain näitlejatelt mitmekordselt tagasi ja tulemus oli vapustav."

Muusikavideo keskmes on lühike lugu himust, noore neiu ja vanema elumehe suhtest. "Esmapilgul on ehk loo fookuses superagent, lausa ninja PVC-kostüümis, visuaalselt poolelt 70ndate B-kategooria filmide kangelane. Samas annab lugu ka mõista, et agent on ise abstraktse võimu või jõu alluvuses. PVC-kostüüm jällegi rõhutab selle suhte alateadlikku seksuaalset poolt, mis ehk agendi igapäevatöös nii nähtav pole. Suures pildis võib seda tõlgendada kui ükskõik milliseid jõupositsiooniga suhteid, kus inimene on sunnitud kuuletuma ning idee seksuaalsusest on välja tõrjutud," seletas bändist Ilja Bogatõrjov.

Rollides on nii külalised kui bändimehed ise, võtted toimusid hiljuti suletud NO99 teatri hoones, mis nüüdseks jätkab oma tegevust Sakala3 all. Lisaks lavastajadebüüdile oli see esmakordne kogemus bändi jaoks – varasemad muusikavideod on nende enda tehtud.

"Tähelepanu väärib ka mu enda välimus videos. Androgüünset olemust on pikalt kasutatud näiteks suhtlemaks hingede, jumalate või teiste taevalike olenditega. Põhiideed selle juures on harjumuste hülgamine, kaose taastamine, pooluste ühinemine, tagasipöördumine algsesse ja jagamatusse olekusse. Ka klassikalises rockmuusikas oli frontman tihti meediumi või prohveti rollis, kandes oma generatsiooni sõnumit ning püüdes ajastu vaimu. Tsiteerides filosoofi Mircea Eliadet, Siberi šamanismis kombineeris šamaan sümboolselt mõlemat sugupoolt – kandes riidel naiselikke sümboleid või vahel lausa imiteerides naiselikku käitumist. Selline biseksuaalne või aseksuaalne rituaal oli hingestatuse, jumalatega, hingede või muude pühade jõududega suhtluse märgiks," lisas Bogatõrjov.

PVC16 loodi aastal 2016, samal päeval, kui suri Alan Vega. Bändis on kaks poeeti, Daniil Popov ja Ilja Bogatõrjov, lisaks teeb hooti kaasa saksofonimängija Steve Vanoni. Seni on bänd avaldanud kaks albumit, muu hulgas esinenud festivalidel nagu TMW, Kultuuritolm, Vilsandi Trance või Mägede Hääl, aga ka tuntud kohaliku arhitekti Vilen Künnapu näituse avamisel.