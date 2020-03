Ei kulunud 60 aastatki, kui Rajaca plaat ongi valmis

1960ndatel üle Eesti laineid löönud Rajacas on pärast fännide mitmekümneaastast ootamist viimaks heliplaadile jõudnud. Peamiselt bioloogiaüliõpilastest koosnev kollektiivi kuulusid hilisemad tuntud teadlased-õppejõud – Mihkel Zilmer, Ain Kallis, Priit Pärn jt.

Rajacas esitas peamiselt küll sketše ja paroodiaid, ent ka muusikal oli nende ülesastumistes oluline roll. Kui bändi sketšidest pole ühtki filmiülesvõtet, on õnneks säilinud paarikümne laulu helisalvestused, mis on hoolsalt taastatuna nüüd esmakordselt ka heliplaadile jõudnud.

Nagu kõik muugi, olid ka Rajaca laulud ühelt poolt kantud ühiskonnakriitikast, teisalt üliõpilaslikust kergusest ja naljahimust. Nii osutubki Rajaca heliplaat 1960. aastate teise poole mõttes osalt küll päevakajaliseks, ent samas ka üllatavalt igavikuliseks folkalbumiks. See peaks aitama seletada, miks on Rajaca laulud – nagu "Eestimaa", "Kvissental" või "Armsas Tartus vana ülikool" – jätkuvalt tuntud ja armastatud, ilma et nende autoreid ja algseid esitajaidki alati mäletataks...

Rajaca CD-d ja vinüüli on praeguses eriolukorras võimalik soetada Vaiguviiuli e-poest.