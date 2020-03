Kultuuriportaali koroonaleevendus | Hirokazu Kore-eda sotsiaalkriitiline krimilugu "Poevargad"

Kui seni on koroonaleevendustes olnud valdavalt avalikus omandis olevat filmid või siis linateosed, mis on koroonaviiruse pandeemia ajal tasuta veebis kättesaadavaks tehtud, siis peab soovitama ka üht ETV2 eetris olnud linateost. Kuni aprilli keskpaigani on järelvaadatav Hirokazu Kore-eda "Poevargad" ("Shoplifters"), mis oli nomineeritud ka parima võõrkeelse filmi Oscarile.