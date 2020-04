Ilmus raamat suure terrori ajast Jugoslaavias

Stefan Gužvica raamat "Before Tito: The Communist Party of Yugoslavia during the Great Purge (1936–1940)" ("Enne Titot: Jugoslaavia Kommunistlik Partei suure terrori ajajärgul (1936–1940)") keskendub Nõukogude Liidu suure terrori ajastule kui ühele vastuolulisemale ja vähe uuritud perioodile Jugoslaavia Kommunistliku Partei (JKP) ajaloos.

Perioodi on ümbritsenud saladuseloor, sest enamik partei sõdadevahelisi juhtfiguure hukati. Ajastu lõpus, 1939. aastal sai partei peasekretäriks Josip Broz Tito, kes püsis sellel ametipostil surmani 1980. aastal. Kasutades värskelt avalikustatud Moskva arhiivimaterjale, pakub Stefan Gužvica esimese süstemaatilise akadeemilise analüüsi sellest otsustavast perioodist JKP ajaloos. Ta kirjeldab detailselt Tito eelkäija Milan Gorkići võimukaotust ning tema terrori käigus kõrvaldatud kolleegide ja rivaalide Ivan Gržetići, Vladimir Ćopići ja Stjepan Cvijići allakäiku.

Gužvica ei keskendu ainult Titole, vaid näitab, et Komintern kaalus Jugoslaavia parteile mitut juhikandidaati, nende seal Kamilo Horvatin, Ivo Marić ja Petko Miletić, enne kui 1939. aasta algul Tito kasuks otsustati. Gužvica selgitab Tito edu tagamaid, uurib tema rivaalide poliitikat ja läbikukkumisi ning pöörab erilist tähelepanu Tito ametissemääramise pikaaegsetele tagajärgedele, mis kulmineerusid 1948. aastal Nõukogude Liidu ja Jugoslaavia suhete katkemisega.

Stefan Gužvica (sündinud 1993) on Regensburgi ülikooli Ida- ja Kagu-Euroopa uuringute doktorikooli doktorant. Tema väitekiri käsitleb Balkani Kommunistlikku Föderatsiooni. Gužvical on magistrikraad Kesk-Euroopa ülikoolist Budapestis, raamat ongi tema magistritöö laiendatud versioon.

"Before Tito: The Communist Party of Yugoslavia during the Great Purge (1936–1940)" ilmus Tallinna Ülikooli kirjastuse sarjas "Acta Universitatis Tallinnensis". Raamat on inglise keeles.